Galatasaray'da Morata bombası! Yıldız golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 14. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırmayı başaran Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Takımın kadro kalitesini geliştirmek adına bir yandan transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da pazartesi akşamı oynanacak Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda transferle ilgili son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, transfer çalışmaları kapsamında dünyaca ünlü İspanyol forvet Alvaro Morata'yı transfer listesinin üst sıralarına yazmıştı.

32 yaşındaki İspanyol golcünün kulübü Milan ile anlaşan Galatasaray, daha sonra Morata ile de anlaşma sağlayarak transferi bitme noktasına getirdi.

MORATA'NIN İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Galatasaray; Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan gibi üst düzey takımların formasını terleten ve İspanya Milli Takımı'nda da başarılı bir performans ortaya koyan Morata'yı kadrosuna katmak üzere...

Morata'nın transferi için Galatasaray'ın ve Milan'ın anlaşmasının ardından gözler Morata ile yapılacak pazarlıklara çevrilmişti. Galatasaray'ın Morata ile de sözleşme şartlarında anlaştığı öğrenildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabından aktardığı habere göre, Milan, Morata'nın gidişne onay verdi. Yağız Sabuncuoğlu, Morata'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Galatasaray'a geleceğini belirtti.

Morata'nın sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildiğini ifade eden Yağız Sabuncuoğlu, golcü futbolcunun İstanbul'a geliş saatini de duyurdu.

Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata bugün saat 23.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak." ifadelerini kullandı.