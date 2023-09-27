Galatasaray'ın, geçen sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Sacha Boey, bu sezon de takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Galatasaray'da Sacha Boey Fırtınası!

Abdülkerim ve Muslera ile birlikte bu sezon en çok 11'de tercih edilen (11) isim olan Boey, İstanbulspor karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Hem savunmada hem de hücumda Cim Bom'a yine büyük katkılarda bulunan Fransız sağ bek, 4'le maçın en çok top kapan oyuncusu oldu.

Başakşehir'e karşı 6 top kapmayla Süper Lig kariyerinde kendisi adına rekor kıran yıldız futbolcu, dün akşam kullandığı 73 pasın 67'sinde tam isabet buldu.

Tecrübeli oyuncu, girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sından başarıyla çıktı.