Galatasaray’da sürpriz transfer hamlesi

33 yaşındaki Hollandalı yıldızın sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi, bu transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

Van Dijk Galatasaray’ın Radarında

Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Virgil van Dijk için girişimlere başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılılar, Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli stoperi kadrosuna katmayı planlıyor.

Nelsson’un Yerine Alternatif Arayışı

Galatasaray, savunmadaki önemli isimlerinden Victor Nelsson ile yollarını ayırmayı değerlendiriyor. Bu doğrultuda yeni bir stoper transferine öncelik veren yönetim, daha önce Milan Skriniar için girişimde bulunmuş ancak maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Virgil van Dijk, hem tecrübesi hem de savunmadaki liderlik özellikleriyle Galatasaray’ın dikkatini çeken bir isim oldu.

Virgil van Dijk’ın Kariyeri

Liverpool savunmasının kilit isimlerinden biri olan Virgil van Dijk, bu sezon 23 maçta görev aldı ve bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Hava toplarındaki üstünlüğü, oyun kurma becerisi ve savunmadaki liderliğiyle tanınan Hollandalı futbolcu, kariyerine Willem II altyapısında başladı. Daha sonra Groningen, Celtic, Southampton ve Liverpool formaları giyen van Dijk, Liverpool’a 2017-2018 ara transfer döneminde 84.65 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Milli Takımdaki Rolü

Hollanda Milli Takımı’nın kaptanı olan Virgil van Dijk, milli formayla 78 maça çıktı ve 9 gol kaydetti. Tecrübeli savunmacı, oyun içindeki liderlik rolüyle futbol otoritelerinin övgüsünü topluyor.

Transfer Şartları ve Potansiyel Avantajlar

Virgil van Dijk’ın piyasa değeri şu anda 28 milyon euro olarak belirtiliyor. Liverpool ile sözleşmesinin sona erecek olması, bonservis bedelinin düşük olabileceği ihtimalini doğuruyor. Galatasaray, bu transferle savunma hattını hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da güçlendirmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Van Dijk’ın Galatasaray forması giymesi durumunda takımın savunma hattında önemli bir ivme kazanmasını bekliyor.