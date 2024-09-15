Galatasaray'da Ziyech ve Icardi'nin sakatlık durumu hakkında son gelişmeler

Ziyech'in milli takım dönüşünde sakatlandığını belirten Yener İnce, "Arka adalesinde kanama ve hafif bir yırtık var. Tedaviye başladık, her gün durumu takip ediyoruz. Fedakarlık yapan oyuncularımız var, ama onları kahramanlaştırma derdinde değiliz" dedi. Mauro Icardi’nin de benzer bir süreçte olduğunu ekledi.

"Mauro Icardi’nin tedavisi Türkiye’de sürecek"diyen İnce, oyuncunun ailevi sebeplerden dolayı bir süre daha yurt dışında olduğunu, ancak 16 Eylül'den sonra tedavisinin Türkiye’de devam edeceğini söyledi. Ayrıca Fenerbahçe’nin transferi Kostic'in sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.