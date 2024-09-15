Galatasaray'da Ziyech ve Icardi'nin sakatlık durumu hakkında son gelişmeler

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan oyuncular Hakim Ziyech ve Mauro Icardi’nin sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, Çaykur Rizespor karşısında alınan 5-0’lık galibiyetin ardından basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, sakatlık sürecine dair detaylar paylaştı

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Galatasaray'da Ziyech ve Icardi'nin sakatlık durumu hakkında son gelişmeler
Yayınlanma:

Ziyech'in milli takım dönüşünde sakatlandığını belirten Yener İnce, "Arka adalesinde kanama ve hafif bir yırtık var. Tedaviye başladık, her gün durumu takip ediyoruz. Fedakarlık yapan oyuncularımız var, ama onları kahramanlaştırma derdinde değiliz" dedi. Mauro Icardi’nin de benzer bir süreçte olduğunu ekledi.

"Mauro Icardi’nin tedavisi Türkiye’de sürecek"diyen İnce, oyuncunun ailevi sebeplerden dolayı bir süre daha yurt dışında olduğunu, ancak 16 Eylül'den sonra tedavisinin Türkiye’de devam edeceğini söyledi. Ayrıca Fenerbahçe’nin transferi Kostic'in sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün görevleri açıklandıResmi Gazete'de yayımlandı: Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün görevleri açıklandıResmi Gazete
Galatasaray açıklama sakatlık
Günün Manşetleri
9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun
Rusya’dan Batı’ya sert uyarı
"Türkiye bor üretiminde küresel liderliğe ileriye taşınacak"
Aileler LGBT dayatmasına karşı yürüyor
"Ayşenur'un hesabını soracağız!"
Türkiye Suriye ilişkileri normalleşiyor
"Kıskaç-27" operasyonu: 39 gözaltı
Narin cinayetinde bir tutuklama daha
Narin'in amcası Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Çok Okunanlar
9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun 9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun
işte Narin'in amcanın işçisiyle korkunç konuşması işte Narin'in amcanın işçisiyle korkunç konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Narin'in amcası Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı Narin'in amcası Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit kimdir? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit kimdir?