Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığıyla ilgili açıklama

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikas Eyüpspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Abdülkerim'in sakatlığıyla ilgili sarı-kırmızılılardan açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığıyla ilgili açıklama
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde lider Galatasaray, sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

2-2 biten maçın ilk yarısının 34. dakikasında Galatasaray'da stoper Abdülkerim Bardakçı, Halil Akbunar ile girdiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Abdülkerim'in sağlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılılardan son dakika açıklaması geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Abdülkerim'in sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığıyla ilgili açıklama - Resim : 1

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki ikas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı’nın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Eski milli futbolcunun acı kaybı! Annesi hayatını kaybettiEski milli futbolcunun acı kaybı! Annesi hayatını kaybettiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Abdülkerim Bardakçı Galatasaray sakatlık
Günün Manşetleri
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Çukurca katliamlarının faili etkisiz hale getirildi
Esenyurt'ta polis memuruna silahlı saldırı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye Devlet Başkanı Esad'la bir araya geldi
"Kadını aşağılayan yayınlara son verilsin"
"Türkiye ve Suriye el sıkışmadan terör bitmez!"
Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi
iran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Fuhuş çetesine darbe!
Deprem uzmanı tek tek saydı
Çok Okunanlar
Esenyurt'ta polis memuruna silahlı saldırı Esenyurt'ta polis memuruna silahlı saldırı
Çukurca katliamlarının faili etkisiz hale getirildi Çukurca katliamlarının faili etkisiz hale getirildi
Tarihi değiştiren alfabe! Suriye'de bulundu Tarihi değiştiren alfabe! Suriye'de bulundu
Eski milli futbolcunun acı kaybı Eski milli futbolcunun acı kaybı
Büfeye silahlı saldırı! 9 kişi öldü Büfeye silahlı saldırı! 9 kişi öldü