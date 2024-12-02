Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığıyla ilgili açıklama

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde lider Galatasaray, sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

2-2 biten maçın ilk yarısının 34. dakikasında Galatasaray'da stoper Abdülkerim Bardakçı, Halil Akbunar ile girdiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Abdülkerim'in sağlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılılardan son dakika açıklaması geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Abdülkerim'in sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki ikas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı’nın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.