Galatasaray'dan Altay Bayındır Sürprizi! Muslera'dan Sonra Kaleye Altay Bayındır
Fernando Muslera'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edildi.
Galatasaray sezon sonunda sürpriz bir hamle gerçekleştirebilir. Sarı-kırmızılı kulüpte yıllardır görev yapan, sayısız kupa kazanan Fernando Muslera'nın kontratı sezon sonu bitiyor.
Alternatif Altay
Performansı şu anda iyi olan Uruguaylı eldiven hakkında karar sezon sonu verilecek. Bu seviyesini korursa 1+1 yıllık yeni kontrat önerilmesi gündemde. Ancak oyunu düşerse alternatif isimler değerlendirmeye alınacak. Bunlardan biri de Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır.
Musso da Listede
Fernando Muslera ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray'ın listesinde bir de yabancı eldiven bulunuyor. Atalanta'da forma giyen Juan Musso bir süredir yakından takip ediliyor.
Oyuncunun Rakamları
29 yaşında, 1.91 boyundaki Arjantinli kalecinin kulübüyle kontratı 2025 yılında sona eriyor. Bonservis bedeli 6 milyon euro. Sarı-kırmızılı kulüp, Fernando Muslera'nın durumuna göre kararını verecek.