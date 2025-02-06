Galatasaray'dan bir transfer bombası daha: Carlos Cuesta İstanbul’da!

Galatasaray, transfer döneminde hız kesmiyor! Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta’yı kadrosuna kattı. Yıldız oyuncunun İstanbul’a gelişiyle birlikte sözleşme süresi ve bonservis bedeli de netlik kazandı. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray'dan bir transfer bombası daha: Carlos Cuesta İstanbul’da!
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina’yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, savunmaya takviye yaparak Kolombiyalı Carlos Cuesta’yı da kadrosuna kattı.

Fanatik'in haberine göre, 25 yaşındaki savunmacı, İstanbul’a iniş yaptı. Sağlık kontrollerinin ardından Cuesta’nın, Galatasaray ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

2019 yılında 3.8 milyon Euro karşılığında Belçika’nın Genk takımına transfer olan Cuesta, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Kolombiya A Milli Takımı’nda da 21 kez görev yapan oyuncu, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayabiliyor.

Carlos Cuesta, sosyal medya hesaplarından Galatasaray’ı takibe alarak transferin sinyallerini vermişti.

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