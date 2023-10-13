Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Forma

Galatasaray, yeni sezon 3. alternatif formasını görücüye çıkardı. Sarı-kırmızılı futbol takımının 1923’te giydiği forma, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına yenilendi. Sarı-kırmızılı kulüp forma için ''hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü" ifadesini kullandı. Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileriyle forma, Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı da taşıyacak.