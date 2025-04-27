Galatasaray’dan Eyüpspor’a gol yağmuru! Puan farkı yeniden 5’e yükseldi

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u farklı geçti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 29. dakikada Roland Sallai’nin golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Lucas Torreira ve Victor Osimhen’in golleriyle farkı artıran Cimbom, Alvaro Morata’nın son dakikalarda attığı iki golle skoru belirledi.

Galatasaray, Eyüpspor karşısında iki kez direğe takıldı. Osimhen ve Yunus Akgün’ün şutları direkten dönerken, sarı-kırmızılılar skor tabelasına daha fazla katkı yapma fırsatını kaçırdı.

PUAN FARKI YENİDEN 5’E YÜKSELDİ

Eyüpspor galibiyetiyle Galatasaray, Süper Lig’deki 25. galibiyetini aldı ve puanını 80’e çıkardı. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyete rağmen, Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılarak puan farkını yeniden 5’e yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip ligin kalan 5 haftasında Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir ile karşılaşacak.

CİMBOM SON 5 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı son 5 resmi maçını da galibiyetle tamamladı. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası toparlanan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 16 gol atıp sadece 3 gol yedi.

OSIMHEN’DEN TARİHİ PERFORMANS

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Eyüpspor karşısında kaydettiği golle sezon içindeki gol sayısını 31’e çıkardı. Böylece, kariyerinin en golcü sezonuna ulaşmış oldu. Osimhen, daha önce Napoli formasıyla 2022-23 sezonunda da 31 gol atmıştı.

MORATA’DAN İKİ DAKİKADA İKİ GOL

Yedek kulübesinde başladığı mücadelede 67. dakikada oyuna dahil olan Alvaro Morata, 87 ve 89. dakikalarda kaydettiği gollerle farklı galibiyette önemli rol oynadı. Morata, Süper Lig’deki gol sayısını 4’e çıkardı.

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Eyüpspor karşısında attığı golle sezonun 6. golüne ulaştı.

Öte yandan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira da bu sezonki 5. golünü kaydederek kariyerinin en golcü sezonunu tekrarlamış oldu.

GOLLERİM DÖRTTE BİRİ DURAN TOPTAN

Galatasaray, bu sezon attığı gollerin önemli bölümünü duran toplardan buldu. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor karşısında da iki korner golü kaydetti. Okan Buruk’un öğrencileri toplamda duran toplardan 32 gol üretmiş durumda.

KAAN AYHAN GERİ DÖNDÜ, KUTUCU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Kaan Ayhan, Eyüpspor maçında formasına kavuştu.

Ara transferde Galatasaray’a katılan Ahmed Kutucu ise eski takımı Eyüpspor’a karşı süre aldı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.