Galatasaray'dan Hakim Ziyech bombası! İstanbul'a geliyor

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da sıra kanat takviyesinde.Tete'nin ardından kanada bir transfer daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılardan ses getircek bir transfer hamlesi geldi.İşte detaylar...

Galatasaray'dan Hakim Ziyech bombası! İstanbul'a geliyor
Galatasaray'dan Hakim Ziyech bombası
Editör: Nihat Çarboğa
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The Guardian, Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

                                             GALATASARAY'DAN HAKİM ZİYECH BOMBASI

Bu sezon flaş transferlere imza atan Galatasaray, bir yıldızı daha bitirmak üzere.

The Guardian'da yer alan habere göre; Galatasaray, Hakim Ziyech ve Chelsea ile her konuda anlaşma sağladı.Galatasaray'dan Hakim Ziyech bombası! İstanbul'a geliyor - Resim : 1

                                                          TÜRKİYE'YE GELİYOR

Galatasaray'ın transferini tamamladığı oyuncunun kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Haberde oyuncunun sağlık testlerinden başarıyla geçmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

                                                DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK

Galatasaray, oyuncunun PSG ve Al Nassr ile yaptığı görüşmelerden sonra daha dikkatli davrandığı için, anlaşma daha fazla ayrıntıyı ve detaylı sağlık kontrollerini içerecek.

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                                                           HAKİM ZIYECH KİMDİR?

Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

# hakim ziyech # Galatasaray
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