Galatasaray'dan kritik karar: Barış Alper Yılmaz'a zam mı geliyor?

Galatasaray Yönetimi, Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan aldığı teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz’ın maaşına zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki son kararını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Galatasaray'dan kritik karar: Barış Alper Yılmaz'a zam mı geliyor?
Yayınlanma:

NEOM, milli futbolcuya yıllık 10 milyon Euro’luk maaş teklifinde bulunmuş ve bu durum Barış Alper Yılmaz’ın kafasında karışıklık yaratmıştı. Futbolcu, idmanlara çıkmayı reddederek sosyal medya hesabından siyah ekran paylaşımıyla tepkisini göstermişti.

Ancak Teknik Direktör Okan Buruk’un olumlu yaklaşımı ve Başkan Dursun Özbek’in kararlı tutumu sonrasında Barış Alper Yılmaz geri adım atarak camiadan özür diledi.

Yönetim tarafından Barış Alper Yılmaz’a zamlı sözleşme teklif edildiği yönündeki iddialar gündeme gelse de, kısa vadede böyle bir planlama bulunmuyor. Milli futbolcunun takıma geri dönüp yeniden olumlu performans sergilemesi halinde maaş artışının değerlendirileceği öğrenildi.

KYK Yurt sonuçları açıklandı: Taahhüt süresi başladıKYK Yurt sonuçları açıklandı: Taahhüt süresi başladıEğitim
Barış Alper Yılmaz Galatasaray
Günün Manşetleri
Sahte karot raporu ve rüşvet iddiası
52 kaçakçı ve 666 göçmen yakalandı
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
37 ilin emniyet müdürü değişti
“Kendilerinden utanmalılar.”
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale adını yazdırdı
İsrail firmaları Dubai konferansına alınmayacak
“İklim kanunu ile mücadeleyi yepyeni bir safhaya taşıdık”
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu
Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu? Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu?
11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL? 11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
300 mermi çaldı! 16 yaşındaki çocuk için arama başlatıldı 300 mermi çaldı! 16 yaşındaki çocuk için arama başlatıldı