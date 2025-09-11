Galatasaray'dan kritik karar: Barış Alper Yılmaz'a zam mı geliyor?

NEOM, milli futbolcuya yıllık 10 milyon Euro’luk maaş teklifinde bulunmuş ve bu durum Barış Alper Yılmaz’ın kafasında karışıklık yaratmıştı. Futbolcu, idmanlara çıkmayı reddederek sosyal medya hesabından siyah ekran paylaşımıyla tepkisini göstermişti.

Ancak Teknik Direktör Okan Buruk’un olumlu yaklaşımı ve Başkan Dursun Özbek’in kararlı tutumu sonrasında Barış Alper Yılmaz geri adım atarak camiadan özür diledi.

Yönetim tarafından Barış Alper Yılmaz’a zamlı sözleşme teklif edildiği yönündeki iddialar gündeme gelse de, kısa vadede böyle bir planlama bulunmuyor. Milli futbolcunun takıma geri dönüp yeniden olumlu performans sergilemesi halinde maaş artışının değerlendirileceği öğrenildi.