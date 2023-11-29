Galatasaray'dan Manchester Maçında Kareografi! Kulüpten Taraftara Son Dakika Çağrısı!
Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi önemli bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Manchester United maçında koreografi düzenleneceğini açıkladı ve taraftarına çağrıda bulundu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Büyük Galatasaray Taraftarı!''
MANCHESTER UNITED MAÇI ÖNCESİ YAPACAĞIMIZ GÖRSEL ŞOVU KAÇIRMAMAK VE GÖRSEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI AMACIYLA TRİBÜNDEKİ YERİNİZİ ERKENDEN ALMANIZI RİCA EDERİZ.
BU AKŞAM ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ'NDE GÖRÜŞMEK ÜZERE!"