Galatasaray'dan Manchester Maçında Kareografi! Kulüpten Taraftara Son Dakika Çağrısı!

Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi önemli bir açıklama yaptı.

Galatasaray'dan Manchester Maçında Kareografi! Kulüpten Taraftara Son Dakika Çağrısı!
Galatasaray'dan Manchester Maçında Kareografi!
Son Güncelleme:

Sarı-kırmızılılar, Manchester United maçında koreografi düzenleneceğini açıkladı ve taraftarına çağrıda bulundu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Büyük Galatasaray Taraftarı!''

MANCHESTER UNITED MAÇI ÖNCESİ YAPACAĞIMIZ GÖRSEL ŞOVU KAÇIRMAMAK VE GÖRSEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI AMACIYLA TRİBÜNDEKİ YERİNİZİ ERKENDEN ALMANIZI RİCA EDERİZ.

BU AKŞAM ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ'NDE GÖRÜŞMEK ÜZERE!"

Beşiktaş'ta 10 Numaraya Çifte Aday! Siyah-Beyazlılarda 10 Numara Adayları Davy Klaassen ve IscoBeşiktaş'ta 10 Numaraya Çifte Aday! Siyah-Beyazlılarda 10 Numara Adayları Davy Klaassen ve IscoSpor
# Galatasaray
Çok Okunanlar
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
90'lı Yıllarda Doğanların Gizli Kabusu!
90'lı Yıllarda Doğanların Gizli Kabusu!
E-Devlet'te Yoğun Günler!
E-Devlet'te Yoğun Günler!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu Sinirden Çıldırtacak Sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu Sinirden Çıldırtacak Sözler! Fenerbahçe'ye Sürpriz Sol Kanat! Fenerbahçe'ye Sürpriz Sol Kanat!