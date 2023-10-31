Galatasaray'dan Muslera'ya Teklif! ''Ücretini Düşürelim''

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile mücadele eden Galatasaray, iç transferde hareketli günler geçiriyor.Fernando Muslera ile yeni söleşme imzalamak için Muslera'ya teklif yapan yönetim oyuncunun yaşı gereğiyle maaşında indirime gitmesini bekliyor.İşte detaylar...

Galatasaray'dan Muslera'ya Teklif! ''Ücretini Düşürelim''
Galatasaray'dan Muslera'ya Teklif! ''Ücretini Düşürelim''
Editör: Nihat Çarboğa

Sarı kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci ile 'ücretinde indirim yapma koşuluyla' yeniden anlaşmak istiyor.

Galatasaray'dan Muslera'ya Teklif!

Yılda net 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Muslera'dan ciddi bir indirim yapması bekleniyor. 12 yıldır forma giydiği Galatasaray'da mutlu olan ve ayrılmayı düşünmeyen 37 yaşındaki kalecinin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Muslera'ya Teklif! ''Ücretini Düşürelim'' - Resim : 1

Sarı kırmızılı formayı toplam 475 resmi maçta giyen Muslera 506 gole engel olamazken, 170 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

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# Galatasaray # muslera
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