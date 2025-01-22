Galatasaray'dan orta sahayla ilgili yeni hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kulüpteki oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray son olarak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı. Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, genç futbolcunun 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.