Galatasaray'dan orta sahayla ilgili yeni hamle
Galatasaray, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Yılmaz'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Berat'ın bu sezonun ikinci yarısında İskenderunspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kulüpteki oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Galatasaray son olarak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı. Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.
Açıklamada ayrıca, genç futbolcunun 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz’ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 22, 2025
Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla… pic.twitter.com/Fab9OKiRdb
Kaynak: Anadolu Ajansı