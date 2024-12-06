Galatasaray'dan şok davet :TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalardan dolayı istifaya davet etti.

Sude İnak Sude İnak
Galatasaray'dan şok davet :TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti
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Sarı-kırmızılı kulüpten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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