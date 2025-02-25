Galatasaray'dan şok tepki! Mourinho hakkında suç duyurusu yapıldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısında kullandığı sözler, büyük tepki topladı. Fanatik'in haberine göre, Mourinho'nun "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" şeklindeki açıklamaları, özellikle Galatasaray Kulübü'nün sert tepkisini çekti.

Galatasaray Kulübü, bu sözler üzerine resmi bir açıklama yaparak, Mourinho'nun ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve UEFA ile FIFA'ya şikayet edeceğini bildirdi. Kulübün açıklamasında, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

"IRKÇILIĞIN TÜM DÜNYADA CEZASI BELLİ"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Mourinho'nun açıklamalarına büyük tepki göstererek, "Bu söylemlerden utandım, üzüldüm! Tüm basının, Riva'da TFF'de 600 yıl dünyayı Osmanlı'nın yönettiğini söyleyenler, bunun öfkesini kusmalıdırlar, kusacaklardır. Çok öfkeliyim! Geldiği günden beri Türk insanını, Türkiye'yi aşağılıyor. Irkçılığın tüm dünyada cezası belli! UEFA ve FIFA'nın gereken cezayı vereceğini umuyoruz!" ifadelerini kullandı ve bu konuda gerekenin yapılmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca, Türk halkının bu hakarete karşı tepki göstermesi gerektiğini ve tüm futbol camiasının Mourinho'ya karşı bir duruş sergilemesini beklediklerini belirtti.

VOLKAN DEMİREL: "SÖYLEMİ YANLIŞ AMA IRKÇILIK DEĞİL"

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve teknik direktörü Volkan Demirel, Eray Yazgan'ın açıklamalarına karşılık verdi. Mourinho'nun söylemini "yanlış" bulduğunu ancak bunun "ırkçılık" ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunan Demirel, "Söylemi yanlış ama ırkçılık değil. Algı yapmak istiyorsunuz. Eray ağabeyim, sana buradan bir şey söylerim konu çok uzar! Bize neler söylüyorlar, boynumuzu eğiyoruz. Söylediği yanlış ama ırkçılıkla alakalı değil." ifadelerini kullandı.