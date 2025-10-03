Galatasaray’dan son gün ayrılmıştı! Zaniolo’dan taraftarları üzecek sözler

Transferin son gününde Galatasaray’dan Udinese’ye kiralık olarak katılan 26 yaşındaki futbolcu, Bluenergy Stadyumu’nda kariyerini yeniden canlandırmayı hedefliyor. Zaniolo, “Geçmişte hatalar yaptım ama bunun geri dönüşü yok. Bugün, Udine’de kendimi çok iyi hissediyorum. Üç-dört yıl önceki davranış tarzım beni yüzeysel gösteriyordu, deneyimim yoktu. Şimdi daha olgun biriyim.” ifadelerini kullandı.

ROMA’DAN AYRILIK SÜRECİNİ ANLATTI

Goal.com'a göre, Roma günlerine de değinen İtalyan futbolcu, ayrılık döneminin kendisi için çok zor geçtiğini vurguladı: “Roma’dan ayrıldığımda ne kadar acı çektiğim belki dışarıdan anlaşılmadı. Orası sevdiğim bir kulüptü ve hâlâ öyle. Taraftarlarla ve kulüple yolları ayırmak çok zordu. İçimde tuttuğum şeyler vardı, bu yüzden dışarıdan gösteremedim.”

Kariyerinde Galatasaray, Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina formaları da giyen Zaniolo, beklentilerin altında kaldı. Ancak Udinese’de yeni bir başlangıç yapmak istediğini dile getirdi. Bu sezon Bianconeri formasıyla dört maça çıkan oyuncu, bir gol kaydetti.

MİLLİ TAKIM HEDEFİNİ YİNELEDİ

Zaniolo, en büyük hayalinin İtalya Milli Takımı’nda oynamak olduğunu bir kez daha ifade etti: “Çocukluğumdan beri en büyük hayalim milli formayı giymekti. İtalya’yı temsil etmek muazzam bir duygu. O forma, Inter, Milan, Juventus, Roma ve Lazio taraftarlarını birleştiriyor.”

Zaniolo’nun Galatasaray ile olan bağı sezon sonunda netlik kazanacak. Udinese’nin oyuncuyu kalıcı olarak transfer etmesi için iki seçeneği bulunuyor. İlk seçenekte İtalyan kulübü 5 milyon euro ödeyip satışın yüzde 50’sini Galatasaray’a bırakacak. İkinci seçenekte ise 10 milyon euro karşılığında futbolcunun bonservisini tamamen alabilecek. Udinese ayrıca Zaniolo’nun kiralık transferi için Galatasaray’a 3 milyon euro ödedi.