Galatasaray’dan sürpriz hamle! Ederson olmazsa kaleyi bu isimle kapatacak!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve Süper Lig’e 2’de 2 yaparak başlayan Galatasaray, kaleci transferine ağırlık verdi. Sarı kırmızılılar uzun süredir Manchester City’nin file bekçisi Ederson için girişimlerini sürdürürken, sürpriz bir alternatif gündeme geldi. Porto’nun genç kalecisi Diogo Costa için 20 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar içeren resmi teklif yapıldığı bildirildi.

Sky Deutschland muhabiri Florian Plettenberg’in aktardığı habere göre, Galatasaray’ın Porto’nun kalecisi Diogo Costa için sunduğu teklif resmen Porto yönetimine iletildi. Haberde, Ederson transferinin gerçekleşmemesi halinde sarı kırmızılıların ilk tercihinin Diogo Costa olacağı ifade edildi.