Aydın’da seçimler yenilenecek mi? Özgür Özel’den sert sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın mitinginde, AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu’nu sert sözlerle eleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Aydın seçimlerinin yenilenmesi için çağrıda bulundu.

Özel, “Eyy Tayyip Erdoğan, Aydın’da yüz binler oyunu geri istiyor, emaneti geri istiyor. Ben buradan Erdoğan’a bir çağrı yapıyorum; cesaretin varsa ister burada alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak, ister birlikte alacağımız kararla Meclis’te gereğini yaparak... Hodri meydan! Aydın seçimlerini yenileyelim,” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, meydanda toplanan kalabalığa seslenerek, “Erdoğan’ın adayı belli. Siyasi kapkaççı, siyasi yankesici. Ben seçimi şimdi yenilesen de, iki üç sene sonra yapsan da adayımı açıklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı bu meydandaki bütün Aydınlılardır,” dedi.

Özgür Özel’in bu çağrısı, Aydın’da seçimlerin yeniden yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Ancak resmi bir seçim kararı alınmış değil.