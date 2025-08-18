Aydın’da seçimler yenilenecek mi? Özgür Özel’den sert sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek seçimlerin yenilenmesi çağrısı yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Aydın’da seçimler yenilenecek mi? Özgür Özel’den sert sözler
Yayınlanma: Güncellenme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın mitinginde, AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu’nu sert sözlerle eleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Aydın seçimlerinin yenilenmesi için çağrıda bulundu.

Özel, “Eyy Tayyip Erdoğan, Aydın’da yüz binler oyunu geri istiyor, emaneti geri istiyor. Ben buradan Erdoğan’a bir çağrı yapıyorum; cesaretin varsa ister burada alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak, ister birlikte alacağımız kararla Meclis’te gereğini yaparak... Hodri meydan! Aydın seçimlerini yenileyelim,” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, meydanda toplanan kalabalığa seslenerek, “Erdoğan’ın adayı belli. Siyasi kapkaççı, siyasi yankesici. Ben seçimi şimdi yenilesen de, iki üç sene sonra yapsan da adayımı açıklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı bu meydandaki bütün Aydınlılardır,” dedi.

Özgür Özel’in bu çağrısı, Aydın’da seçimlerin yeniden yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Ancak resmi bir seçim kararı alınmış değil.

Adana’da facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldüAdana’da facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldüYurt
İBB soruşturmasında son durum: 8 kişi hakkında tutuklama kararı verildi! İşte tutuklanan isimlerİBB soruşturmasında son durum: 8 kişi hakkında tutuklama kararı verildi! İşte tutuklanan isimlerGündem
Gökyüzündeki nadir elektrik olayı: Dev jet görüntülendiGökyüzündeki nadir elektrik olayı: Dev jet görüntülendiBilim ve Teknoloji
aydın Özlem Çerçioğlu Özgür Özel
Günün Manşetleri
24 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu
“Bu rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!”
Maaş artış oranları belli oldu
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme
İBB soruşturmasında sıcak gelişme!
Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu
İsrail saldırılarında son 24 saatte 60 kişi öldü
Gazze Mahkemesi’nden BM’ye acil çağrı
Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı!
Çok Okunanlar
19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak!
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 19 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 19 Ağustos elektrik kesintileri
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı