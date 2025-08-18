İBB soruşturmasında son durum: 8 kişi hakkında tutuklama kararı verildi! İşte tutuklanan isimler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik süren soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 8’i hakkında tutuklama kararı verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı isimler, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Deniz Göreli, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalaz, İsmail Akkuyu, Mahir Gün, Mehmet Kaya ve Seyhan Özcan tutuklandı.

Hare Dinçer ve Tarık Bora hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında yer alan diğer isimler ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in hukuki süreciyle ilgili değerlendirmelerin devam ettiği öğrenildi.