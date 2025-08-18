İBB soruşturmasında son durum: 8 kişi hakkında tutuklama kararı verildi! İşte tutuklanan isimler

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi. 8 kişi tutuklandı, 2 isim hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İBB soruşturmasında son durum: 8 kişi hakkında tutuklama kararı verildi! İşte tutuklanan isimler
Yayınlanma:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik süren soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 8’i hakkında tutuklama kararı verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı isimler, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Deniz Göreli, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalaz, İsmail Akkuyu, Mahir Gün, Mehmet Kaya ve Seyhan Özcan tutuklandı.

Hare Dinçer ve Tarık Bora hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında yer alan diğer isimler ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in hukuki süreciyle ilgili değerlendirmelerin devam ettiği öğrenildi.

Gökyüzündeki nadir elektrik olayı: Dev jet görüntülendiGökyüzündeki nadir elektrik olayı: Dev jet görüntülendiBilim ve Teknoloji
Uygun uçak bileti arayanlara büyük kolaylık! Uçuş aramalarında yapay zekâ dönemi başlıyorUygun uçak bileti arayanlara büyük kolaylık! Uçuş aramalarında yapay zekâ dönemi başlıyorEkonomi
İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri sorulduİBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri sorulduGündem
ibb soruşturma tutuklama
Günün Manşetleri
24 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu
“Bu rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!”
Maaş artış oranları belli oldu
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme
İBB soruşturmasında sıcak gelişme!
Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu
İsrail saldırılarında son 24 saatte 60 kişi öldü
Gazze Mahkemesi’nden BM’ye acil çağrı
Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı!
Çok Okunanlar
19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak!
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 19 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 19 Ağustos elektrik kesintileri
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı