İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Duman’a gizli tanıklar “Meşe” ve “Zeytin”in ifadelerini okudu. “Meşe”, Duman’ın İBB’de insan kaynakları alanında gölgede kalarak büyük bir yapılanma kurduğunu, işe alım süreçlerinde ideolojik listeler doğrultusunda hareket ettiğini ve kendi şirketleri dahil birçok firmaya çıkar sağladığını iddia etti.

Duman, bu iddialara şu yanıtı verdi: “Bu danışmanlığım işe alım yetkisi vermemektedir. Herhangi bir yerde imza yetkim yoktur. Tarafıma verilen bir liste yoktur. Gizli tanığın ifadesi benim iş tanımımdan ibarettir. Beyanları soyuttur. Ben ve ekibim İBB’de insan kaynakları uygulamalarının sağlıklı şeffaf, düzgün işletilmesini gözetiriz. Ayrıca hiçbir şekilde kendi şirketim ya da başkaca şirketlerin İBB ile iş yapması söz konusu değildir.”

“BU BEYANLAR HAYAL ÜRÜNÜ, DEDİKODU MAHİYETİNDE”

Gizli tanık “Zeytin”in iddialarında ise Duman’ın bazı para tahsilatlarını Erol isimli bir şahıs vasıtasıyla yürüttüğü öne sürüldü. Duman bu iddialarla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı:

“Bu benimle de ilgili değildir. Benimle ilgili beyanına, ‘öğrendiğim kadarıyla’ şeklinde başlamaktadır. Hakkımdaki iddialarının dedikodu mahiyetinde olduğunu kendi itiraf etmektedir. Olay örgüsündeki iddia ve şahıslardan haberim yoktur. Benim iş alanıma dahi girmeyen konulardır. Erol isimli şahsın ‘Grup başkanı olarak görev yapan Erol’ olarak tanımlanmasından ötürü teknoloji grup başkanı Naim Erol Özgüner (şüpheli) olabileceğini değerlendiriyorum.”

Yiğit Oğuz Duman’a, Selin Yönetim Danışmanlığı ve Eğitici Yayınlar Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile arasında 208 kez gerçekleşen ve toplam 18 milyon 156 bin 39 lirayı bulan para transferleri de soruldu. Duman, şirketin kendisi ve eşine ait olduğunu ve tüm transferlerin ticari faaliyetler kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

ORTAK BAZ SİNYALLERİNE AÇIKLAMA

Duman’a ayrıca, şüpheliler Murat Ongun’la 844, Emrah Bağdatlı’yla 324 ve Fatoş Pınar Türker’le 252 olmak üzere toplamda 21 kişiyle 3 bin 533 kez verdiği ortak baz kayıtları da soruldu. Duman bu konuda, isimlerin büyük bölümünü tanımadığını savundu:

“Emrah Bağdatlı isimli şahsı da tanımam. Muhtemelen diğer başkan danışmanı Murat Ongun ile yaptığım görüşmelerde etkinliklerde baz vermiş olabilirim. Fatoş Pınar Türker İBB Medya AŞ Genel Müdürüydü. Kendisi ile pek çok toplantıya katıldım. Bu toplantıların muhteviyatı yönetim toplantılarıdır. Ongun’u başkan danışmanı olması nedeniyle tanırım. İBB’de denk makamlarda bulunduğumuz için sıklıkla aynı toplantılara katılmışızdır. Bire bir görüşmemiz çok nadiren gerçekleşmiştir.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticiliği”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalarla inceleme sürüyor. Gözaltına alınan Yiğit Oğuz Duman, emniyet ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İBB başkan danışmanı Duman'a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu
