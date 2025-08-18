Kasımpaşa – Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kasımpaşa – Trabzonspor maçı canlı izle

Süper Lig’de Kasımpaşa, evinde Trabzonspor’u ağırlıyor. Mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kasımpaşa – Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kasımpaşa – Trabzonspor maçı canlı izle
Trendyol Süper Lig’in 2. haftası, İstanbul’da kritik bir mücadele olacak. Kasımpaşa, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor’u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 18 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.30’da başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor, ligin ilk haftasındaki galibiyetin ardından çıkışını sürdürmek isterken; Kasımpaşa, kendi evinde sürpriz peşinde olacak.

Trabzonspor Kasımpaşaspor
