Hasan Dağı’nda facia: Dünya kupası yarışında paraşüt pilotu düşerek hayatını kaybetti

Aksaray’da düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası büyük bir trajediye sahne oldu. Hasan Dağı’ndan havalanan 57 yaşındaki paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu, uçuş sırasında yaşadığı pilotaj hatası sonucu düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Helvadere beldesinde bulunan Hasan Dağı paraşüt alanında meydana geldi. 17 Ağustos’ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’na katılmak üzere Aksaray’a gelen paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu (57), 18 Ağustos günü yaptığı uçuş esnasında kontrolü kaybederek düştü.

Edinilen bilgilere göre, yaşanan kazanın sebebi pilotaj hatası olarak değerlendirildi. Kalyoncu, Hürriyet Mahallesi Kümeevleri bölgesine düştü. Olayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan pilot, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Cengiz Kalyoncu’nun hayatını kaybettiği bildirildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aksaray Hasan Dağı paraşüt
