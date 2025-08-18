Sancho’nun yeni rotası Türkiye mi? Roma iptal etti, Beşiktaş maaşı karşılamaya hazır

İngiltere Premier League ekibi Manchester United, 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Jadon Sancho’yu satış listesine koydu. İtalyan gazeteci Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre; Sancho, Roma’nın teklifini kabul etmedi. Roma’nın oyuncuya yıllık 4.5 milyon euro maaş + bonuslarla 5 yıllık sözleşme teklif ettiği, ancak oyuncunun bu teklifi reddettiği bildirildi. Bu gelişme sonrası Roma, Aston Villa’dan Leon Bailey için girişimlerini hızlandırdı.

MAAŞ TALEBİ 10-15 MİLYON EURO SEVİYESİNDE

Sancho için Manchester United’ın yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Oyuncunun ise yıllık 10 ila 15 milyon euro arasında net maaş beklentisi bulunuyor. Daha önce Juventus ile de anlaşamayan İngiliz oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

La Gazzetta dello Sport ve Fabrizio Romano’nun haberlerine göre; Beşiktaş, Jadon Sancho transferiyle yakından ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, oyuncunun maaşını yaklaşık 8 milyon euro seviyesinde karşılamaya hazır olduğu ifade edildi. Fabrizio Romano, Sancho’nun önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğunu, ancak uygun kulüp bulamaması halinde Türkiye’den gelen teklifleri değerlendireceğini belirtti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BEKLENTİSİ VAR

Sancho’nun şu an için UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir kulüpten teklif beklediği bildiriliyor. Avrupa’da transfer dönemi 31 Ağustos’ta sona erecek. Eğer bu tarihe kadar istediği kulüpten teklif almazsa, Süper Lig ihtimali ciddi şekilde gündeme gelebilir.

Transfermarkt'a göre, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Sancho, futbola Watford altyapısında başladıktan sonra Manchester City’nin genç takımına transfer oldu. 2017 yılında 20,5 milyon euro bedelle Borussia Dortmund’a imza atan oyuncu, burada gösterdiği performansla Avrupa’nın en dikkat çeken yıldızlarından biri haline geldi.

2021 yazında Manchester United, Sancho’yu 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Ancak İngiltere kariyeri beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Sancho, 2024 devre arasında eski kulübü Dortmund’a kiralandı. 2024/25 sezonunda ise Chelsea’ye kiralık olarak gönderildi.

MİLLİ TAKIMDA 23 MAÇ, 3 GOL

Hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilen 24 yaşındaki Sancho, İngiltere Milli Takımı formasını 23 kez giydi ve bu maçlarda 3 gol attı. 2020 yılında piyasa değeri 130 milyon euro seviyelerine kadar çıkan Sancho’nun geleceği yakından takip ediliyor.