Diyarbakır’da kan donduran saldırı! Taksiye binip kaçacaktı, kocası kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir kadın, tartıştığı eşinden kaçmak için taksiye binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Sokak ortasında yaşanan olayda kadın ve taksi şoförü yaralanırken, saldırgan koca aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak’ta meydana geldi. Henüz kimlikleri açıklanmayan çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından eşinden kaçmak isteyen kadın, taksiye binmeye çalıştı.

TAKSİYE BİNERKEN VURULDU

Kadın tam taksiye bineceği sırada, eşi olduğu öğrenilen şahıs tarafından silahla vuruldu.Olay anında takside bulunan şoför de saldırıda yaralandı. Saldırgan, olay sonrası aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Çiftin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kadının yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

diyarbakır silahlı saldırı
