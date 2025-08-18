Fransız basını duyurdu: Trabzonspor o isimle anlaşma sağladı!

Bordo-mavililer, Bastia forması giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulaï’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun transferinde tüm detaylar belli oldu.

Fransız spor gazetesi L’Équipe’in haberine göre; Trabzonspor, Christ Inao Oulaï’nin transferi için Bastia ile 6,5 milyon euro net bonservis ve 1 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 7 milyon euroya anlaşmaya vardı. İki kulüp arasında hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından transferin detaylarında uzlaşı sağlandığı bildirildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR

Oulaï’nin bordo-mavili ekiple 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor. Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, genç yıldız adayını uzun vadeli bir yatırım olarak kadrosuna katmak istiyor.

Transfermarkt'a göre, Christ Inao Oulaï, 2024 yazında Fildişi Sahili’nin JMG Abidjan kulübünden Bastia’ya transfer oldu. Ligue 2 ekibi Bastia formasıyla ilk sezonunda 24 maça çıkan genç futbolcu, bu süreçte 1 gol kaydetti. Sahadaki potansiyeli ve oyun zekasıyla dikkat çeken Oulaï, kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Güncel piyasa değeri 600 bin euro olan Oulaï’nin sözleşmesi Bastia ile 2028 yılına kadar devam ediyor.

Trabzonspor transfer
