“Kılıçdaroğlu seçimi bilerek kaybetti” diyen Ümit Özdağ’a sert yanıt! Celal Çelik’ten zehir zemberek sözler

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ümit Özdağ’ın “Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak istemedi” sözlerine yanıt verdi. Çelik, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
“Kılıçdaroğlu seçimi bilerek kaybetti” diyen Ümit Özdağ’a sert yanıt! Celal Çelik’ten zehir zemberek sözler
Yayınlanma: Güncellenme:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimini “bilerek kaybettiği” yönündeki açıklamasına Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten sert tepki geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özdağ’ın ifadelerini gerçek dışı olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Ortağın ile birlikte cehennemin kapılarını milletin üstüne kilitlediğin yetmiyormuş gibi “Şartlı Tahliye” siyasetçisi olarak iftiralarına devam ediyorsun.

Bagajın dolu, siyasetin boş,
bağlantıların ise karanlık!

Senin Cumhurbaşkanı Adayın,
milletin geleceğini üç kuruşa satmamış gibi ve dahi yüzün bile kızarmadan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na iftira atarak gündem olma peşinde koşan bir lümpensin.

Sen önce, ayakkabı boyacısı ortağının hesabını millete ver ve nedamet getir!

Güvenilmezsin ve siyaset kabızısın. İktidarı eleştiremezsin çünkü korkaksın; muhalefet yapamazsın çünkü milleti nefrete süreklemekten başka bildiğin bir şey yok.

Milletin saf ve temiz duygularını istismar ederek aldığınız oyu, ortağınla birlikte pazarlama yarışına girdiğinizi biz unutmadık.

Sen de şunu unutma;
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için canını dahi ortaya koydu ama senin gibi işbirlikçilerin ihanetini hesaba katmayacak kadar iyi niyetliydi…

Ve Nazım’ın dediği gibi; “Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta…”

Fransız basını duyurdu: Trabzonspor o isimle anlaşma sağladı!Fransız basını duyurdu: Trabzonspor o isimle anlaşma sağladı!Spor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenlemede neler olacak?Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenlemede neler olacak?Gündem
‘Adınız FETÖ’ye karıştı’ yalanıyla 2.7 milyon liralık vurgun!‘Adınız FETÖ’ye karıştı’ yalanıyla 2.7 milyon liralık vurgun!Yurt
CHP’li başkan adayının iş yerine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandıCHP’li başkan adayının iş yerine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandıGündem
celal çelik ümit özdağ kemal kılıçdaroğlu
Günün Manşetleri
Maaş artış oranları belli oldu
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme
İBB soruşturmasında sıcak gelişme!
Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu
İsrail saldırılarında son 24 saatte 60 kişi öldü
Gazze Mahkemesi’nden BM’ye acil çağrı
Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı!
Üreticilerden kötü haber geldi
5 organize suç örgütü çökertildi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak!
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda