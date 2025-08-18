“Kılıçdaroğlu seçimi bilerek kaybetti” diyen Ümit Özdağ’a sert yanıt! Celal Çelik’ten zehir zemberek sözler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimini “bilerek kaybettiği” yönündeki açıklamasına Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten sert tepki geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özdağ’ın ifadelerini gerçek dışı olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Ortağın ile birlikte cehennemin kapılarını milletin üstüne kilitlediğin yetmiyormuş gibi “Şartlı Tahliye” siyasetçisi olarak iftiralarına devam ediyorsun.



Bagajın dolu, siyasetin boş,

bağlantıların ise karanlık!



Senin Cumhurbaşkanı Adayın,

milletin geleceğini üç kuruşa satmamış gibi ve dahi yüzün bile kızarmadan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na iftira atarak gündem olma peşinde koşan bir lümpensin.



Sen önce, ayakkabı boyacısı ortağının hesabını millete ver ve nedamet getir!



Güvenilmezsin ve siyaset kabızısın. İktidarı eleştiremezsin çünkü korkaksın; muhalefet yapamazsın çünkü milleti nefrete süreklemekten başka bildiğin bir şey yok.



Milletin saf ve temiz duygularını istismar ederek aldığınız oyu, ortağınla birlikte pazarlama yarışına girdiğinizi biz unutmadık.



Sen de şunu unutma;

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için canını dahi ortaya koydu ama senin gibi işbirlikçilerin ihanetini hesaba katmayacak kadar iyi niyetliydi…



Ve Nazım’ın dediği gibi; “Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta…”

