‘Adınız FETÖ’ye karıştı’ yalanıyla 2.7 milyon liralık vurgun!

Zonguldak’ta bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, “Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı” yalanıyla toplam 2 milyon 700 bin liralık vurgun yaptı.

Dolandırıcılar, önce kadını korkutarak banka hesabına 580 bin lira havale ettirdi. Ardından şüphelilerden biri kadının evine giderek 2 milyon 120 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı ve kayıplara karıştı.

Durumu anlayan kadın polise başvurdu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 100’den fazla güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelilerin izini süren ekipler, İstanbul ve Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu illerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan E.B., D.G. ve M.Ö. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Üç zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.