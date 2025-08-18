‘Adınız FETÖ’ye karıştı’ yalanıyla 2.7 milyon liralık vurgun!

Zonguldak’ta kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, bir kadını “Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor” diyerek 2 milyon 700 bin lira dolandırdı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
‘Adınız FETÖ’ye karıştı’ yalanıyla 2.7 milyon liralık vurgun!
Yayınlanma:

Zonguldak’ta bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, “Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı” yalanıyla toplam 2 milyon 700 bin liralık vurgun yaptı.

Dolandırıcılar, önce kadını korkutarak banka hesabına 580 bin lira havale ettirdi. Ardından şüphelilerden biri kadının evine giderek 2 milyon 120 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı ve kayıplara karıştı.

Durumu anlayan kadın polise başvurdu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 100’den fazla güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelilerin izini süren ekipler, İstanbul ve Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu illerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan E.B., D.G. ve M.Ö. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Üç zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.

CHP’li başkan adayının iş yerine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandıCHP’li başkan adayının iş yerine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandıGündem
İBB soruşturmasında sıcak gelişme! İnan Güney dahil 20 şüpheliye tutuklama talebiİBB soruşturmasında sıcak gelişme! İnan Güney dahil 20 şüpheliye tutuklama talebiGündem
Taraftar şokta! Kayserispor - Galatasaray biletleri dudak uçuklattı, bulmak da zor almak daTaraftar şokta! Kayserispor - Galatasaray biletleri dudak uçuklattı, bulmak da zor almak daSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fetö dolandırıcılık
Günün Manşetleri
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme
İBB soruşturmasında sıcak gelişme!
Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu
İsrail saldırılarında son 24 saatte 60 kişi öldü
Gazze Mahkemesi’nden BM’ye acil çağrı
Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı!
Üreticilerden kötü haber geldi
5 organize suç örgütü çökertildi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi
18 Ağustos'a damga vuran olaylar
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak!
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda