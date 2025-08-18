Hükümetten memura son teklif: Maaş artış oranları belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu görevlileri için 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin hükümetin son zam teklifini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hükümetten memura son teklif: Maaş artış oranları belli oldu!
Yayınlanma: Güncellenme:

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, “Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. @isikhanvedat, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaştı.” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda zam teklifine dair şu bilgiler aktarıldı:

2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7,
2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4

oranında maaş artışı teklif edildi.

1.000 TL TABAN AYLIĞI ARTIŞ TEKLİFİ DE YİNELENDİ

Bakanlık ayrıca 15 Ağustos 2025 tarihinde kamu görevlilerine yönelik önerilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifinin de korunduğunu duyurdu.

Hasan Dağı’nda facia: Dünya kupası yarışında paraşüt pilotu düşerek hayatını kaybettiHasan Dağı’nda facia: Dünya kupası yarışında paraşüt pilotu düşerek hayatını kaybettiYurt
“Kılıçdaroğlu seçimi bilerek kaybetti” diyen Ümit Özdağ’a sert yanıt! Celal Çelik’ten zehir zemberek sözler“Kılıçdaroğlu seçimi bilerek kaybetti” diyen Ümit Özdağ’a sert yanıt! Celal Çelik’ten zehir zemberek sözlerGündem
Günün Manşetleri
24 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu
“Bu rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!”
Maaş artış oranları belli oldu
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme
İBB soruşturmasında sıcak gelişme!
Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu
İsrail saldırılarında son 24 saatte 60 kişi öldü
Gazze Mahkemesi’nden BM’ye acil çağrı
Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak! 19 Ağustos’ta 18 il sağanak altında kalacak!
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda