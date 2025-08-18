Hükümetten memura son teklif: Maaş artış oranları belli oldu!

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, “Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. @isikhanvedat, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaştı.” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda zam teklifine dair şu bilgiler aktarıldı:

2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7,

2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4

oranında maaş artışı teklif edildi.

1.000 TL TABAN AYLIĞI ARTIŞ TEKLİFİ DE YİNELENDİ

Bakanlık ayrıca 15 Ağustos 2025 tarihinde kamu görevlilerine yönelik önerilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifinin de korunduğunu duyurdu.