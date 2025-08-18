Memur-Sen’den hükümete sert tepki: “Bu rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!”

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam teklifi memur cephesinde büyük tepkiye yol açtı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu rakamlar gerçekten komik. Bu kamuyu yorar, bunu asla kabul edemeyiz!” diyerek hükümete sert çıkıştı.

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda kritik bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile memur sendikalarının genel başkanları katıldı. Görüşmede, hükümetin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin yeni zam teklifleri masaya yatırıldı.

TEKLİFTE HANGİ RAKAMLAR VAR?

Sunulan yeni zam teklifine göre:

2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7 zam,
2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı ayda yüzde 4’er zam öngörüldü.
Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen bin lira taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

ALİ YALÇIN: “BU SON TEKLİF OLAMAZ” 

Teklifin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi kesin bir dille reddettiklerini belirtti.

Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu rakamlar gerçekten komik. Bu kamuyu yorar, bunu asla kabul edemeyiz!”

Yalçın, memurların ciddi bir gelir adaletsizliği içinde olduğunu vurgulayarak, toplu sözleşme masasının bu adaletsizliği düzeltme yeri olduğunu söyledi. Açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

“Bugün 81 ilde iş bıraktık. Milletimiz bize desteğini sundu. Herkes her şeyin farkında. Kamuda çalışanlar arasında bir dengesizlik oluştu. Ücret adaletsizliği olduğu için stres içinde yaşıyoruz. Bunun yeri bu masa. Bunun için toplu sözleşme başladığından beri gelir adaletsizliği var dedik.”

“TEKLİFİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Yalçın, hükümetin bu teklifi “son teklif” olarak sunmasının kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Az önce Sayın Bakan, bu son teklif diyor. Bu son teklif olamaz. Memurun yüzü gülmez. Bizim gayretimiz bunu düzeltmektir. 10 binlerce insanlar bir araya geldik, ses yükselttik. İfade edilen rakamlar, cidden komik. En düşük memur maaşı 47 bin 500. Teklifi kabul etmek mümkün değil. Masa devam ediyor, edecek. Biz 7/24 süreci işletmek için gayret gösteriyoruz.”

