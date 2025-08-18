Adana’da facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldü

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen feci kazada, otomobilin yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kozan-Kayseri yolu üzerindeki Marankeçili Mahallesi yolunun 41. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 38 D 0066 plakalı otomobilin sürücüsü Engin E., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta bulunan biri bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcılık ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, cenazelerin otopsi için morga kaldırılacağı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.