Galatasaray'dan Tarihi Galibiyet! Avrupa Fatihi Manchester'ı Devirdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İngiltere'de Manchester United'a konuk oldu. Old Trafford'daki zorlu mücadelede Galatasaray, güçlü rakibi karşısında tarihi bir zafer elde ederek adını bir kez daha Avrupa futboluna hatırlattı.

Avrupa Fatihi Manchester United'ı Devirdi!

Gruptaki ilk maçında kendi sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan ve ilk haftayı 1 puanla tamamlayan Cimbom, ikinci maçına İngiltere deplasmanında çıktı. Sarı-kırmızılılar maça Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Icardi ilk 11'iyle başladı.

Mücadelede ilk golü bulan taraf ev sahibi Manchester United oldu. 17. dakikada savunmadan atılan uzun pasla sağdan atağa katılan Rashford, ceza sahasına girdi. Rashford'ın ortasında Hojlund kafayla topu ağlara gönderdi. Bu gole Galatasaray, 23. dakikada cevap verdi. Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasına giren Zaha, savunmadaki Dalot ile girdiği mücadelenin ardından yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken ikinci yarıda öne geçen taraf yine İngiliz ekibi oldu. Oliveira'nın kaptırdığı topla kendi yarı alanından çıkıp Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Hojlund, karşı karşıya kaldığı Muslera'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 71. dakikada ise Galatasaray bir kez daha beraberliği sağladı. Sağdan atağa çıkan Barış Alper Yılmaz, pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, Onana ile karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Galatasaray 76. dakikada ise kazandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Mertens'in düşürüldüğü pozisyonda topun başına geçen Mauro Icardi, topu kalenin solundan auta gönderdi. Ancak yıldız futbolcu, 5 dakika sonra golle sahneye çıktı. 81. dakikada Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Icardi, aşırtma bir vuruşla Onana'yı avlamayı başardı ve sarı-kırmızıları Old Trafford'da 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Kopenhag ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bayern Münih, deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlarından ardından Bayern Münih 6 puanla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray 4 puanla ikinci sırada, Kopenhag ise 1 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Grubun son sırasında ise henüz puanı olmayan Manchester United yer alıyor.

"Maçın Sonunda İstediğimiz Oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United zaferi sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakiplerini 3-2 yendikleri için mutlu olduklarını söyleyen Okan Buruk, Manchester United'ın iyi bir takım olduğunu ve maçın dengeli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

- İstatistiksel olarak iki takım için de benzer sayılar çıktı. İkinci yarıyı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha çok rakip kaleye gittik, pozisyona girdik. Buradan kazanarak ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manchester United gibi bir takımı burada yenmek Türk futbolu ve gruptaki sıralamamız için çok değerli.

Hem yarışıp hem oyuncuları hazırladıklarını aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bir değişime gittik. 11 yeni oyuncumuz geldi. Bir yandan onları hazırlıyoruz, bir yandan da yarışıyoruz. Bu yarışta da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu sezon hiç maç kaybetmedik. Avrupa'da bugün aldığımız galibiyet de bize önemli bir ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, yeni transferlerden Hakim Ziyech'in sakatlığı nedeniyle Manchester United'a karşı forma giymediğini anlatarak, "Hakim Ziyech, hazırladığımız oyunculardan biri. Bizim için çok önemli 2 maç oynadı. Ndombele'yi hazırlıyoruz. Tam olarak en iyi durumda değil. Birçok oyuncumuz aramıza geç katıldı. Yoğun maç temposunda yine zorlu bir maç yaptık. Oyuncularım iyi bir şekilde bu dönemi atlattı ve büyük bir mücadele ortaya koydu." şeklinde görüş belirtti.

Maçta 2 kez geri düşmelerine rağmen kazandıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Geri düştükten sonra Manchester United'ın farkı açmasından korkumuz oldu ama dizilişimizi hiç bozmadık. Maça başladığımız gibi devam ettik. İki kez beraberliği yakaladık, 1 penaltı kaçırdık. Penaltıdan sonra rakibimizin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı. 3-2 öne geçtik. Belki dördüncü golü de atabilirdik. Rakibimize de 10 kişi olmasına rağmen gol şansları da verdik. İki takım da gol atabilirdi ama maçın sonunda istediğimiz oldu." diyerek sözlerini tamamladı.