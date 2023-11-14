Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa Başvurusu!

6 Kasım'da gerçekleştirilen toplantıda, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminden, maçın Türkiye'de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde girişimde bulunması istenmişti. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim bu hafta içinde bu konuda adım atacak.

Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa Başvurusu!
Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa Başvurusu!
Son Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa finalinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynatılması kararına ilk tepkiyi gösteren sarı-kırmızılı camia, ilk somut adımı da divan kurulunu toplayarak almıştı.

 

Tribünler Yarı Yarıya

Galatasaray yönetimi, Dursun Özbek imzalı dilekçe ile TFF'ye resmi başvurusunu yapacak. Kulüp, karşılaşmanın; 100. yıl vurgusu adına, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan bir statta oynanmasını istiyor. Başvuru dilekçesinde; maç için en uygun stadın İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı olduğu, tribünlerin eşit oranda iki takıma ayrılması, kapasitenin en az yüzde 10'unun da özel davetlilerden (şehit/gazi yakınları, sağlık çalışanları, madenciler, depremzedeler vb.) oluşturulması istenecek.

Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa Başvurusu! - Resim : 1

27 Statta Atatürk İsmi

Son yıllarda farklı nedenlerle 9 ilde, statlardaki Atatürk adları değiştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun veritabanına göre halen ülkemizde 27 il ve ilçede Büyük Önder'in adını taşıyan stat bulunuyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi 29 Aralık'ta karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı için en uygun tesis olarak İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı görülüyor. Sakarya'daki yenilenen stat da alternatif olabilir. Yıpranan İzmir Atatürk Stadı ise riskli durumda.

Fenerbahçe'ye Milan'dan Orta Saha! Sarı-Lacivertlilerde Yeniden Rade Krunic Sesleri!Fenerbahçe'ye Milan'dan Orta Saha! Sarı-Lacivertlilerde Yeniden Rade Krunic Sesleri!Spor
# Galatasaray # TFF # süper kupa
Çok Okunanlar
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbullular Müjde: Sonunda Artmaya Başladı? Ancak Yeterli Mi?
İstanbullular Müjde: Sonunda Artmaya Başladı? Ancak Yeterli Mi?
Öne Çıkanlar Devlet Bahçeli'den İsrail çıkışı! "Netanyahu yargılanmalıdır" Devlet Bahçeli'den İsrail çıkışı! "Netanyahu yargılanmalıdır" Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları! Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları!