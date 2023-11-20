Galatasaray'dan UEFA'ya Antonio Nobre Şikayeti!

Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu maçın hakemini 5 sayfalık özel mektupla UEFA'ya şikayet etti.

Galatasaray'dan UEFA'ya Antonio Nobre Şikayeti!
Galatasaray'dan UEFA'ya Antonio Nobre Şikayeti!
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Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet etti.

Galatasaray'dan UEFA'ya Antonio Nobre Şikayeti!

Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane'in ağlara gönderdiği topta yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR sistemi arızalandı ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi. Orta hakem Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uyması gerekirken VAR odasıyla iki kez konuşarak golü verdi.

Sarı-kırmızılılar yaşanılan olayın VAR protokolünü çiğnediğini belirterek UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık şikayette bulundu.

Öte yandan kariyerinde ilk kez Devler Ligi'nde maç yöneten Portekizli hakemin bir daha bu alanda görev almayacağı belirtildi.

# Galatasaray # UEFA
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