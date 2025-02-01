Galatasaray'dan yeni hamle: Mario Lemina!

Galatasaray'ın Wolverhampton forması giyen eski oyuncusu Mario Lemina'yı yeniden transfer etmek istediği belirtiliyor.

31 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı yönetimin görüşmelere başlayacağı söyleniyor.

Futbol yorumcusu Ertem Şener, Mario Lemina ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Şener'in açıklamaları şu şekilde:

"LEMINA İLE GÖRÜŞTÜM"

"Bu sabah Instagram üzerinden Lemina ile görüştüm. Kendisine Galatasaray’ın ilgisinin olduğunu söyledim ve buraya gelmek gibi bir niyetinin olup olmadığını sordum."

Noktasına, virgülüne dokunmadan Lemina’nın verdiği 2 cevap;

Lemina: "Galatasaray’a olan aşkım tartışılmaz bile."

"Peki geliyor musun? Sana Galatasaray yönetimi teklif yaptı mı?"

Lemina: "Göreceğiz, hadi bakalım…”

Wolwerhampton yetkilileriyle görüşmelere başlayan Galatasaray'ın ilk hedefi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak. Yapılacak görüşmelerin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.