Galatasaray'dan yeni hamle: Mario Lemina!

Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesine Milan'dan Alvaro Morata'yı transfer ederek büyük bir adım attı. Morata transferinin ardından ise gözler orta saha takviyesine çevrildi. Galatasaray, bu bölgeye eski yıldızını geri getirmek için harekete geçti. İşte detaylar…

Sude İnak Sude İnak
Galatasaray'dan yeni hamle: Mario Lemina!
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Galatasaray'ın  Wolverhampton forması giyen eski oyuncusu Mario Lemina'yı yeniden transfer etmek istediği belirtiliyor.

31 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı yönetimin görüşmelere başlayacağı söyleniyor.

Futbol yorumcusu Ertem Şener, Mario Lemina ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Şener'in açıklamaları şu şekilde:

"LEMINA İLE GÖRÜŞTÜM"

"Bu sabah Instagram üzerinden Lemina ile görüştüm. Kendisine Galatasaray’ın ilgisinin olduğunu söyledim ve buraya gelmek gibi bir niyetinin olup olmadığını sordum."

Noktasına, virgülüne dokunmadan Lemina’nın verdiği 2 cevap; 

Lemina: "Galatasaray’a olan aşkım tartışılmaz bile."

"Peki geliyor musun? Sana Galatasaray yönetimi teklif  yaptı mı?"

Lemina: "Göreceğiz, hadi bakalım…”

Wolwerhampton yetkilileriyle görüşmelere başlayan Galatasaray'ın ilk hedefi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak. Yapılacak görüşmelerin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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