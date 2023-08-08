Galatasaray'dan yok artık dedirtecek hamle! Kevin De Bruyne

Galatasaray taraftarını heyacanlandıran Kevin De Bruyne planı. Erden Timur yeni transfer çalışmalarını sürdürmek için soluğu İngiltere'de alıyor. Özellikle Zaniolo'nun satılması durumunda Kevin De Bruyne için girişmler başlayacağına dair iddialar var.

GALATASARAY'DAN YOK ARTIK DEDİRTECEK HAMLE! KEVİN DE BRUYNE

Şampiyonlar Liginde ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın transferde ilgisi artıyor. Galatasaray son olarak Manchester City forması giyen Kevin DE Bruyne için nabız yokladığı açıklandı!

GALATASARAY KEVİN DE BRUYNE PLANI!

Sözcü gazetesinde yer alan haber, Galatasaray taraftarını heycanlandırdı. Özellikle 1 gün önce TETE transferini tek yapan sözcu, bu sefer Galatasaray'a Kevin DE Bruyne ilgisine dikkat çekti.

ZANİOLO SATILIRSA KEVİN DE BRUYNE YOKLANACAK!

Sözcü gazetesi, Galatasaray yönetiminden erden Timur'un yeni hedefini açıkladı. Belçikalı 10 numara Kevin DE Bruyne için Galatasaray Manchester City ile görüşecek haberi verildi.

Belçika futbolunun en yetenekli ismi olan Kevin De Bruyne için Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanı yardımcısı Erden Timur'un görüştüğü açıklandı. Transfer için imkansız yorumları yapılsa da Galatasaray Kevin De Bruyne için başka bir plan yaptığı ifade edildi.

SPONSORLAR GETİRECEK!

Galatasaray'ın Manchester City ile kontratı 2025 yılında bitecek ve 70 milyon Euro piyasa değeri ve 20 milyon euro maaşı olan Kevin De Bruyne için Nicolo Zaniolo'nın satılıp sponsorların devreye gireceği yönünde.

Aynı Paris Saint Germain kulübünde olduğu gibi Mauro İcardi yolundan ilerlenecek transferde bütçenin büyük bir kısmı sponsorlar karşılayacağı açıklandı.

GALATASARAYLILAR BİLE İNANMIYOR!

Kevin De Bruyne Galatasaray tansferi gündeme düştüğünden itibaren Galatasaraylı taraftar transferin zor olduğunu ifade ediyor. Ancak şu an için 1 gün önceden Tete Galatasaray haberini manşetten veren sözcu spora inananlar da var.

Zaniolo'yu da kesin olarak satılması kararı çıkacağına inanan gazete Kevin De Bruyne Galatasaray ilişkisini mümkün görüyor.