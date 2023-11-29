Galatasaray'ı Bekleyen Dev Gelir! Sarı-Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nden Kasasına Girebilcek Para

Galatasaray bugün (çarşamba) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en önemli maçlarından birine dünya devi Manchester United karşısında çıkacak.

Galatasaray'ı Bekleyen Dev Gelir! Sarı-Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nden Kasasına Girebilcek Para
Galatasaray'ı Bekleyen Dev Gelir! Sarı-Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nden Kasasına Girebilcek Para

A Grubu'nda 4 puan ve averajla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da 3-2 yendiği rakibini bugün de devirmesi durumunda son maçlar öncesi gruptan çıkma yolunda hem önemli bir adım atacak hem de yoluna en kötü senaryoda UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeyi garantileyecek. Saat 23.00'te ise yine 4 puanlı Kopenhag deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak.

5.6 Milyon Euro Alma Şansı

Galatasaray'ın bugün Manchester United ve son hafta Kopenhag ile yapacağı maçlar hem son 16'ya kalma hem de kulübün ciddi bir gelir elde etmesi açısından da kritik. Sarı-kırmızılılar, ayak bastı, market ve katsayı gelirlerinden 25 milyon Euro almayı gruba adım attığında hak kazandı. Gruptaki 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile de 3.7 milyon Euro performans geliri garantilendi. 2'de 2 yapılması durumunda 5.6 milyon Euro daha alma şansını yakalayacak.

Son 16 Ödülü 9.6 Milyon Euro

İkinci olup adını son 16 takım arasına yazdırmanın ödülü olan 9.6 milyon Euro da eklendiğinde grup performansı Galatasaray'a 18 milyon 930 bin Euro (yaklaşık 600 milyon TL) daha kazandırmış olacak. Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra gerçekleştiren sarı kırmızılılarda, gruptaki performans geliri ve son 16'dan elde edilecek para devre arasında sol bek ve 6 numara transferlerinde yönetimin elini rahatlatması bekleniyor.

Bayern Münih'te İki Yıldız İsme Yeni Sözleşme!Bayern Münih'te İki Yıldız İsme Yeni Sözleşme!Spor
# Galatasaray # uefa şampiyonlar ligi
Çok Okunanlar
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar İSRAİL KATLİAMA DOYMUYOR! GAZZE'NİN TAMAMINI YOK ETMEYE HAZIRLANIYOR İSRAİL KATLİAMA DOYMUYOR! GAZZE'NİN TAMAMINI YOK ETMEYE HAZIRLANIYOR Gözeneleri Daraltan Çin Maskesi! Gözeneleri Daraltan Çin Maskesi!