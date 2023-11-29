Galatasaray'ı Bekleyen Dev Gelir! Sarı-Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nden Kasasına Girebilcek Para

A Grubu'nda 4 puan ve averajla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da 3-2 yendiği rakibini bugün de devirmesi durumunda son maçlar öncesi gruptan çıkma yolunda hem önemli bir adım atacak hem de yoluna en kötü senaryoda UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeyi garantileyecek. Saat 23.00'te ise yine 4 puanlı Kopenhag deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak.

5.6 Milyon Euro Alma Şansı

Galatasaray'ın bugün Manchester United ve son hafta Kopenhag ile yapacağı maçlar hem son 16'ya kalma hem de kulübün ciddi bir gelir elde etmesi açısından da kritik. Sarı-kırmızılılar, ayak bastı, market ve katsayı gelirlerinden 25 milyon Euro almayı gruba adım attığında hak kazandı. Gruptaki 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile de 3.7 milyon Euro performans geliri garantilendi. 2'de 2 yapılması durumunda 5.6 milyon Euro daha alma şansını yakalayacak.

Son 16 Ödülü 9.6 Milyon Euro

İkinci olup adını son 16 takım arasına yazdırmanın ödülü olan 9.6 milyon Euro da eklendiğinde grup performansı Galatasaray'a 18 milyon 930 bin Euro (yaklaşık 600 milyon TL) daha kazandırmış olacak. Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldıktan sonra gerçekleştiren sarı kırmızılılarda, gruptaki performans geliri ve son 16'dan elde edilecek para devre arasında sol bek ve 6 numara transferlerinde yönetimin elini rahatlatması bekleniyor.