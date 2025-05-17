Galatasaray'ın efsaneleri İstanbul'da: Hagi ve Popescu çiçeklerle karşılandı!

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, UEFA Kupası zaferinin 25. yıl dönümünde İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı taraftarlar ve kulüp yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanan Hagi ve Popescu, büyük bir coşku ve sevgi seliyle karşılandı. Taraftarlar, "Büyük Kaptan" ve "Karpatların Maradonası" olarak bilinen iki futbolcuya yoğun ilgi gösterdi.

ORGANİZASYONA KATILACAKLAR

İstanbul’a geliş amaçları sadece nostalji yaşamak değil. Hagi ve Popescu, UEFA Kupası'nın 25. yılı anısına düzenlenecek özel organizasyona katılacak. Galatasaray’ın Avrupa’da kazandığı en büyük başarı olan bu tarihi zaferin kutlamaları, kulüp yönetimi ve eski futbolcuların bir araya geleceği özel bir etkinlikle gerçekleşecek.

KAYSERİSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAKLAR

Efsane futbolcuların İstanbul ziyaretleri, sadece kutlama etkinliği ile sınırlı kalmayacak. Hagi ve Popescu, Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’ın Kayserispor ile oynayacağı maçta tribünde yer alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski yıldızlarını tribünde yeniden görmek için büyük bir heyecan yaşıyor. Maç öncesi Hagi ve Popescu’nun taraftarlara kısa bir selamlama yapması da bekleniyor.