Galatasaray'ın kamp programı belli oldu! İşte hazırlık maçları tarihleri
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezon öncesi ilk etap kamp programı belli oldu. 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak olan Galatasaray burada 3 hazırlık maçı oynayacak.
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları ile ilgili detaylar netleşmeye başladı.
Sarı-kırmızılıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği ilk etap kamp programı belli oldu.
İLK KAMP AVUSTURYA'DA
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, takımın, 8 Temmuz Cumartesi günü Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine hareket edeceği belirtildi.
Graz'dan kara yoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek olan Galatasaray burada çalışmalarına başlayacak.
ÜÇ HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Galatasaray ayrıca Avusturya'da üç hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı (TSİ) şu şekilde:
10 Temmuz Pazartesi
20.30 Galatasaray - Kisvarda (Merkür Arena-Graz)
14 Temmuz Cuma
20.30 FK Austria Wien - Galatasaray (Generali Arena-Viyana)
18 Temmuz Salı
20.00 Sturm Graz - Galatasaray (Merkür Arena-Graz)