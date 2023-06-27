Galatasaray ile Hull City karşı karşıya gelecek! Hazırlık maçının detayları netleşti

Son şampiyon Galatasaray'ın yeni sezona hazırlık kapsamında oynayacağı maçlar belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak.

Galatasaray ile Hull City karşı karşıya gelecek! Hazırlık maçının detayları netleşti
Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yapacağı kamp programının detaylarını açıklayan Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları da belli olmaya başladı.

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek.

5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına da başlandı.

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