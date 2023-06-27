Galatasaray ile Hull City karşı karşıya gelecek! Hazırlık maçının detayları netleşti

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yapacağı kamp programının detaylarını açıklayan Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları da belli olmaya başladı.

ASLAN, HULL CİTY İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek.

5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına da başlandı.