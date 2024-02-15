Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag! Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanan Galatasaray, bu akşam sahaya çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, turun ilk ayağında bu akşam RAMS Park'ta seyircisi önünde rakibini ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip edeceği karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.

SPARTA PRAG'IN AVRUPA MACERASI

Çekya Ligi şampiyonu Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sonradan Galatasaray'ın grubuna düşecek Kopenhag'a elendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Sparta Prag, adını gruplara yazdırdı.

C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.

İKİ TAKIMDA LİGLERİNDE LİDER

Son şampiyon apoletini taşıyan iki takım da mücadele ettiği ulusal liglerinde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray, 25. haftası geride kalan Süper Lig'de 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Son 6 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, topladığı 66 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider ünvanını taşıyor.

Sparta Prag ise Çekya Ligi'nde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Son 7 maçını kazanan başkent Prag temsilcisi, 53 puanla en yakın takipçisi Slavia Prag'ın 5 puan önünde ilk sırada bulunuyor.

GALATASARAY'IN İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan "Cimbom" grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu mağlubiyeti Bayern Münih karşısında yaşadı.

ABDÜLKERİM VE OLIVEIRA TAKIMA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira, takımla çalışmalara başladı. Her iki futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde müsabakada forma giyebilecek.

Süper Lig'in 22. haftasında 21 Ocak'ta deplasmanda yapılan Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim, 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçını kaçırdı.

Antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve ameliyat edildiği ülkesi Portekiz'de tedavisini tamamlayan Oliveira ise yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönecek. Son maçına 8 Aralık 2023'te çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 10 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech yarınki müsabakada süre alamayacak.

KOHN AVRUPA LİGİ'NDE FORMA GİYEMİYOR

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Derrick Köhn, statü gereği yarınki karşılaşmada oynayamayacak.

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazdırdı. Sezon başında İtalya temsilcisi Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu da takıma geri döndü ve UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edildi. Sezon başında UEFA'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapabilen Galatasaray, takımdan ayrılan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu'nun yerine söz konusu isimleri dahil etti.

UEFA'ya bildirim yapılmasından sonra transferi gerçekleşen Derrick Köhn ise Avrupa kadrosu dışında kaldı.

Galatasaray, UEFA kadrosunda yer almayan genç futbolcu Eyüp Aydın'dan da yararlanamayacak.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Serge Aurier, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Serge Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius.

CİMBOM AVRUPA'DA 315. MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 315. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 314 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 466 gole engel olamadı.

SON 24 MAÇTA SADECE 4 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 24 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 24 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ise Avrupa kupalarında eleme ve grup aşamasında toplam 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 92 maça çıktı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı.

Rakip fileleri 142 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 113 gol gördü.

SPARTA PRAG İLE 5. RANDEVU

Galatasaray ile Çekya'nın Sparta Prag takımı, bu akşam tarihlerindeki 5. randevuya çıkacak.

İki takım, Avrupa kupalarında daha önce 2 eşleşmede 4 maç yaptı. İki ekip arasındaki ilk eşleşme, 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde yaşandı. Çekya'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, iki maç sonunda Avrupa'ya veda ederken Sparta Prag tur atlayan taraf oldu.

İkinci eşleşme ise 1997-1998 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gerçekleşti. Çekya'da yapılan ilk maçı Sparta Prag 3-0, İstanbul'da oynanan ikinci müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı. Galatasaray, Borussia Dortmund ve Parma'nın bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elenirken, Sparta Prag üçüncü olarak yoluna UEFA Kupası'nda devam etti.

CİMBOM ÇEKYA TAKIMLARIYLA 8 MAÇ YAPTI

Sarı-kırmızılı ekip, Çekya temsilcileriyle daha önce 8 kez karşılaştı.

Sparta Prag ile 4 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, ikişer maçta da Banik Ostrava ve Mlada Boleslav ile mücadele etti. "Cimbom" söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Çekya takımlarına karşı 8 maçta 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 12 gol gördü.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI SPARTA PRAG

Çekya temsilcisi Sparta Prag, Türk takımlarıyla 14 maç yaptı.

Galatasaray ile 4 kez karşılaşan Sparta Prag, 4 kez Fenerbahçe, ikişer kez Beşiktaş, Trabzonspor ve Denizlispor ile maç yaptı. Başkent Prag takımı, söz konusu müsabakalarda altışar galibiyet ve yenilgi ile 2 beraberlik aldı.

Sparta Prag, söz konusu maçlarda 18 gol atıp, 16 gol yedi.