Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu: Dev maçlar ekim’de başlıyor

Galatasaray Basketbol Takımı'nın 2025/26 Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, sezona İstanbul'da başlıyor, Aralık’ta Igokea deplasmanıyla tamamlıyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu: Dev maçlar ekim’de başlıyor
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2025/26 sezonu grup aşamasındaki maç takvimi belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, E Grubu’nda mücadele edecek. Grubun ilk maçı 7 Ekim’de İstanbul’da oynanacak. Son düdük ise 17 Aralık’ta Igokea deplasmanında çalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basketball Champions League’de maç takvimimiz ve yolculuk programımız belli oldu!" denildi.

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Galatasaray MCT Technic’in fikstürü şöyle:

7 Ekim – İstanbul
Galatasaray MCT Technic - Igokea m:tel

15 Ekim – Trieste
Pallacanestro Trieste - Galatasaray MCT Technic

21 Ekim – İstanbul
Galatasaray MCT Technic - FIT/One Würzburg Baskets

4 Kasım – Würzburg
Würzburg Baskets - Galatasaray MCT Technic

18 Kasım – İstanbul
Galatasaray MCT Technic - Pallacanestro Trieste

17 Aralık – Laktaši
Igokea m:tel - Galatasaray MCT Technic

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