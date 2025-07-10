Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu: Dev maçlar ekim’de başlıyor
Galatasaray Basketbol Takımı'nın 2025/26 Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki fikstürü açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, sezona İstanbul'da başlıyor, Aralık’ta Igokea deplasmanıyla tamamlıyor.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2025/26 sezonu grup aşamasındaki maç takvimi belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, E Grubu’nda mücadele edecek. Grubun ilk maçı 7 Ekim’de İstanbul’da oynanacak. Son düdük ise 17 Aralık’ta Igokea deplasmanında çalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Basketball Champions League’de maç takvimimiz ve yolculuk programımız belli oldu!" denildi.
Galatasaray MCT Technic’in fikstürü şöyle:
7 Ekim – İstanbul
Galatasaray MCT Technic - Igokea m:tel
15 Ekim – Trieste
Pallacanestro Trieste - Galatasaray MCT Technic
21 Ekim – İstanbul
Galatasaray MCT Technic - FIT/One Würzburg Baskets
4 Kasım – Würzburg
Würzburg Baskets - Galatasaray MCT Technic
18 Kasım – İstanbul
Galatasaray MCT Technic - Pallacanestro Trieste
17 Aralık – Laktaši
Igokea m:tel - Galatasaray MCT Technic