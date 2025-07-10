Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu: Dev maçlar ekim’de başlıyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2025/26 sezonu grup aşamasındaki maç takvimi belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, E Grubu’nda mücadele edecek. Grubun ilk maçı 7 Ekim’de İstanbul’da oynanacak. Son düdük ise 17 Aralık’ta Igokea deplasmanında çalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basketball Champions League’de maç takvimimiz ve yolculuk programımız belli oldu!" denildi.

Galatasaray MCT Technic’in fikstürü şöyle:

7 Ekim – İstanbul

Galatasaray MCT Technic - Igokea m:tel



15 Ekim – Trieste

Pallacanestro Trieste - Galatasaray MCT Technic



21 Ekim – İstanbul

Galatasaray MCT Technic - FIT/One Würzburg Baskets



4 Kasım – Würzburg

Würzburg Baskets - Galatasaray MCT Technic



18 Kasım – İstanbul

Galatasaray MCT Technic - Pallacanestro Trieste



17 Aralık – Laktaši

Igokea m:tel - Galatasaray MCT Technic