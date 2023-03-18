Galatasaray'ın serisi Konya'da son buldu!

12. dakikada Konyasporlu futbolcu Mahir Emreli'nin sağ kanattan girdiği ceza sahası içerisindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

16. dakikada Oliveira'nın ceza sahası sol çizgisinden kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen İcardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Oliveira'nın ceza sahasından çektiği sert şutunda top kaleci Sehic'te kaldı.

22. dakikada Oliveira'nın pasıyla topla buluşan Icardi'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Boey'in şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda yandan auta çıktı.

59. dakikada Oliviera'nın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Icardi'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

62. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

72. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Diouf'un pasına hareketlenen Soner Dikmen'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.

"LİGİ İYİ BİR YERDE BİTİRMEK ARZUSU İÇERİSİNDEYİZ"

Konyaspor'un Başkanı Fatih Özgökçen, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Özgökçen, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süreden beri başarı sağlayamadıkları için üzerlerinde bunun olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti.

Kendilerinin aksine Galatasaray'ın uzun süredir yakaladığı bir galibiyet serisinin olduğunu vurgulayan Özgökçen, şunları kaydetti:

- Her iki taraf için de serileri bozma adına önemli bir mücadeleydi. Tribünlerin dolu olması, sporun desteklenmesinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Çünkü taraftar desteği olmadan başarı olmuyor. Bu doğrultuda biz inşallah galibiyet serilerine devam edeceğiz. Bu noktadada ligi iyi bir yerde bitirmek arzusu içerisindeyiz. Bizim mücadelemiz galibiyet serisi yakalamak. Bu noktada yeni aldığımız oyuncuların takıma entegresi ilerleyen zamanlarda çok daha iyi olacak ve bu da Konyaspor'u daha iyi yerlere getirecektir. Teknik direktörümüz kariyerli birisi. Bazı şansızlık ve talihsizlikler onun da üzülmesine sebebiyet verdi.

Bir gazetecinin taraftarların 'Yönetim istifa' sloganlarıyla ilgili sorusunu ise Özgökçen, şöyle yanıtladı:

- Taraftarlarımız bu tür sloganları (yönetim istifa) her zaman için kullanabilir. Bunda hiçbir beis yoktur. Ancak bunu maç sırasında değil de burada olduğu gibi söyleyebilirler. Bunu üzerimize alırız. Yeri geldiği zaman görevi devretmesini çok iyi biliriz. Ama yine bu yönetim geçen yıl ligi 3. sırada bitirmişti. Bu sezon kısmen değişen oyuncular ve hocamız var. Konyaspor'un geçen seneki başarısında her ne kadar bize paye verilmese de yine bu yönetim vardı. Konyaspor camiası güçlü bir camiadır ve aksaklıların da üzerinden gelebilecek güçtedir.

"BÜTÜN TAKIMIN ENERJİSİNİ VE AMBİYANSINI DEĞİŞTİRDİK"

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Diouf'un oyuna girmesinin maçın gidişatını değiştirdiğini söyledi.

Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, tribünleri dolduran ve takımı destekleyen taraftara teşekkür etti.

Kendileri için çok güzel bir netice olduğunu ifade eden Stanojevic, "Galibiyetten dolayı çok memnunum. Galatasaray gibi uzun top, uzun aşırtmalarla başlayan, defans arkası pres yapan ve atak yapan bir takıma karşı gerçekten iyi bir performans sergiledik. Oyuncularımızın irade ve gayreti bizi bu noktaya getiren şey oldu diyebilirim." diye konuştu.

Stanojevic, beklentilerine uygun bir maç ortaya çıktığını aktardı.

İkinci yarıyı daha güzel bitirebileceklerini vurgulayan Stanojevic, "Diouf'la ilgili yaptığımız değişiklik bizim için maçın gidişatını değiştiren asıl nokta oldu. Burada bütün takımın enerjisini ve ambiyansını değiştirdik." şeklinde konuştu.

Geldiği günden bu yana takımla ilk kez galibiyet almasına ilişkin de konuşan Stanojevic, şöyle devam etti:

- Bugün çok mutluyuz. Fakat Konyaspor için bunun özel bir durum olduğunu, özel bir maç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçmişte de ciddi galibiyetlerimiz var. Birbirimize adapte olmak biraz zaman alacaktır. Çünkü yeniyim ve Konyaspor ile birbirimize adapte olacağız. İlerleyen zamanlarda daha iyi performans ortaya koyacağız.

"YEDİĞİMİZ GOL OYUNUN DENGELERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yedikleri golün oyunun dengesini değiştirdiğini, rakibi oyuna soktuğunu belirtti.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor deplasmanının zor olacağını bildiklerini söyledi.

Rakibin geçen hafta maç oynamadığını hatırlatan Buruk, "Konyaspor, bize hazırlanarak bu maça çıktı. Buraya 14 galibiyetle gelen bir takım olarak, tekrar kazanmak için sahaya çıktık. Maça iyi başlamasak da maçın devamında attığımız gol önemliydi. Rakibimize ilk yarıda net pozisyonlar vermedik. İkinci yarıya aslında kötü başlamadık. Yediğimiz gol oyunun dengelerini değiştirdi. Rakibimizi biraz daha oyun içine soktu." diye konuştu.

"TEKRAR KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Buruk, daha çok oyuncuyla önde hücum yaparak risk aldıklarını, bu nedenle yapılan hatalarla rakibe daha çok pozisyon verdiklerini belirtti.

Maçın son bölümünde top kendilerindeyken daha sakin kalmaları gerektiğini vurgulayan Buruk, "İyi ayaklar oyuna soktuk. Önde iki forvete döndük ama forvetlerimize sakin bir şekilde topu getiremedik. Pas tercihlerimiz yanlış oldu. Dönen toplarda da rakibimize pozisyona girme şansları verdik. Kaybettiğimiz için üzgün olsak da iyi takım olduğumuzu ve devamında tekrar kazanmaya başlayacağımızı biliyoruz." şeklinde konuştu.

Hakemleri de eleştiren Buruk, geçen haftaki maçta verilmeyen net bir kırmızı kartın olduğunu, bu maçta da Dubois'in ayağına basılmasının ikinci sarı karttan kırmızı kartı gerektirdiğini savundu.

Galatasaray maçında özet görüntülerini değiştirdiği iddiasına da değinen Buruk, "Açıkçası ne ben, ne siz, ne taraftarlar, ne de Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri buna inanmak istemiyordur. İnşallah bu doğru değildir. Kamuoyu olarak, MHK Başkanı Lale Orta'dan belki bir açıklama bekleyebiliriz." dedi.

"PLAY-OFF'A İLGİLİ YORUM YAPMAK ZOR"

Buruk, 14 haftalık galibiyetin temel taşlarından birinin taraftarları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

- Kaybedince daha çok kenetlenmeye ihtiyaç var. Her maçın ayrı zorluğu olan bir lig oynuyoruz. Lig ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Bu akşam itibariyle taraftarımızı üzdüğümüzü düşünüyoruz. Bunun telafisi de milli maç arasından sonraki ilk iç saha maçı. Kendi sahamızda iki maçımız var. Bu maçları kazanarak taraftarımızla olan kutlamalarımıza devam etmek istiyoruz. Play-off'la ilgili yorum yapmak zor. Onun kararını verecek olan federasyon. Ligin artık son 9-10 haftasında böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor.

"KENDİMİZE BİR ÖZGÜVEN KAZANDIRDIK"

Arabam.com Konyaspor'da futbolcular galibiyeti değerlendirdi.

Attığı gol ve galibiyetin kendisi için önemli olduğuna değinen Oğulcan Ülgün, "Abim kaç haftadır 'ne olur benim için kaleye vur' diye yalvarıyordu. Abim için vurdum ve gol oldu. Bu arada taraftarı hep böyle görmek istiyoruz. Onlar bizim arkamızda olduğu sürece her zaman iyi sonuçlar alacağızdır." diye konuştu.

Adil Demirbağ ise her serinin bir gün bozulacağına dikkati çekerek, "Bizim kötü gidişatımız da bir gün bozulacaktı. Galatasaray'ın iyi gidişatı da bir gün bozulacaktı. Bugün iki taraftan da mutluyuz. Kötü gidişatımızı ve rakibin serisini bozduğumuz için mutluyuz. Çok çalıştık ve takımca çok mücadele ettik ve kazandık. İnşallah seri bizden yana olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Oğuz da takım adına daha önce görmediği bir atmosferin var olduğunu vurgulayarak, maç öncesinde çok iyi analizler yaptıklarını söyledi.

Geriye düşmelerine rağmen inanarak oynamaya devam ettiklerini anlatan Ahmet Oğuz, "Maçı hiç bırakmadık. Asla pes etmedik. Bizim için kötü giden durumu düzelttik. Artık kendimize bir özgüven kazandırdık. Bunun devamının geleceğini düşünüyorum. İnşallah daha üst sıralara çıkacağız. Bu galibiyeti hocamıza armağan ediyorum. Çünkü emeği çok büyük. İnşallah onun ve bizim için yeni bir serüven başlar." diye konuştu.