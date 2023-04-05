Galatasaray'ın yeni marşı tanıtıldı! İşte Galatasaray'ın yeni marşının sözlerinin tamamı...
Süper Lig'de 9 puanlık farkla liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaja sahip olan Galatasaray'ın yeni marşı tanıtıldı. İşte sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği yeni marşın sözleri ve klibi...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ederken Galatasaray 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılıların yeni marşı taraftarların beğenisine sunuldu. Galatasaraylıların merakla beklediği yeni marş, VIBE GLOBAL etiketiyle, Vibe Global YouTube kanalından paylaşıldı.
Yeni marş ile ilgili Vibe Global'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- Şanlı Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşüne hazırlamış olduğumuz ‘’SAHİBİSİN KALBİMİN’’ adlı şarkıyı VIBE GLOBAL etiketiyle yayınlıyoruz. Biz aslana olan aşkımız,şampiyonluğa kalpten inanışımızla,taraftar olarak tribünde ve stüdyoda ter döken bir ‘takım’ olduk, sevdamızı bu şarkı ile ifade etmekten gurur duyuyoruz!
GALATASARAY'IN YENİ MARŞI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Yapım: Özgür Mısral
Prodüktör: Osman Özırmak
Söz-Müzik: Enes Çapalar
Aranjör: Soner Kırmızıgül
Mix & Mastering: The Pega
Director : Özgür Mısral
Görüntü Yönetmeni: Ersin Gök
Edit: Utku Baş
Color: Yunus Aktaş - Ufuk Aktaş
Kamera: Filmarka Rental (CanonC500M2 - Kowa Anamorphic)
Post Supervisor: Ertuğ Öztürk
Post: Post Brother's
Teşekkürler: Burhan Can Terzi ve Mustafa Topçu…
GALATASARAY'IN YENİ MARŞININ SÖZLERİ VE KLİBİ
Sevdana yandım yemin ederim
Senin yolun benim kaderim
Hem mutluluğum hem kederiim
Yine seni severim
Sevdana yandım yemin ederim!
Gönül verdik aşkına
Uğruna savaş buna
Allah ömür verirse
Yolum dik yokuşlara
Çocukluktan hatıram
Cimbomum bana kalan
Yanar bu şehir yanar
Vasiyet;
Mezarıma, koy sarı laleler
Ölümün yanında
Sensizlik daha beter