Galatasaray'ın yeni marşı tanıtıldı! İşte Galatasaray'ın yeni marşının sözlerinin tamamı...

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ederken Galatasaray 9 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılıların yeni marşı taraftarların beğenisine sunuldu. Galatasaraylıların merakla beklediği yeni marş, VIBE GLOBAL etiketiyle, Vibe Global YouTube kanalından paylaşıldı.

Yeni marş ile ilgili Vibe Global'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- Şanlı Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşüne hazırlamış olduğumuz ‘’SAHİBİSİN KALBİMİN’’ adlı şarkıyı VIBE GLOBAL etiketiyle yayınlıyoruz. Biz aslana olan aşkımız,şampiyonluğa kalpten inanışımızla,taraftar olarak tribünde ve stüdyoda ter döken bir ‘takım’ olduk, sevdamızı bu şarkı ile ifade etmekten gurur duyuyoruz!

GALATASARAY'IN YENİ MARŞI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yapım: Özgür Mısral

Prodüktör: Osman Özırmak

Söz-Müzik: Enes Çapalar

Aranjör: Soner Kırmızıgül

Mix & Mastering: The Pega

Director : Özgür Mısral

Görüntü Yönetmeni: Ersin Gök

Edit: Utku Baş

Color: Yunus Aktaş - Ufuk Aktaş

Kamera: Filmarka Rental (CanonC500M2 - Kowa Anamorphic)

Post Supervisor: Ertuğ Öztürk

Post: Post Brother's

Teşekkürler: Burhan Can Terzi ve Mustafa Topçu…

GALATASARAY'IN YENİ MARŞININ SÖZLERİ VE KLİBİ

Sevdana yandım yemin ederim

Senin yolun benim kaderim

Hem mutluluğum hem kederiim

Yine seni severim

Sevdana yandım yemin ederim!

Gönül verdik aşkına

Uğruna savaş buna

Allah ömür verirse

Yolum dik yokuşlara

Çocukluktan hatıram

Cimbomum bana kalan

Yanar bu şehir yanar

Vasiyet;

Mezarıma, koy sarı laleler

Ölümün yanında

Sensizlik daha beter

GALATASARAY'IN YENİ MARŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!