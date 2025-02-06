Galatasaray'ın yeni transfer hamlesi: O isim sosyal medyada transfer sinyalini verdi

Sarı-kırmızılılar, transferde dördüncü hamlesini Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta ile yapmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı takiple transferin sinyalini verdi. Resmi açıklama ise an meselesi!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray'ın yeni transfer hamlesi: O isim sosyal medyada transfer sinyalini verdi
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Galatasaray, yaz transfer döneminde adeta bombalar patlatmaya devam ediyor! Sarı-kırmızılılar, önceki transferlerini hızlı bir şekilde tamamlayarak kadrosuna Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina gibi yıldız isimleri eklemişti. Fanatik'in haberine göre, gözler şimdi Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'da. 25 yaşındaki oyuncunun, sosyal medya üzerinden yaptığı hamleler, taraftarların heyecanını iki katına çıkarırken, Cuesta’nın Galatasaray’a transferinin an meselesi olduğu iddia ediliyor.

CARLOS CUESTA KİMDİR?

Kolombiya'nın savunmasında önemli bir oyuncu olan Carlos Cuesta, futbol kariyerine Atletico Nacional'da başlamış ve ardından 2019 yılında Genk'e transfer olmuştur. Genk'te gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Cuesta, 25 yaşında olmasına rağmen Kolombiya A Milli Takımı’nın da değişilmez oyuncularından biri olmayı başarmıştır.

Bu sezon Genk formasını 13 kez terleten Cuesta, aynı zamanda bir gol de atarak kendini daha da gözler önüne serdi. Hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev alabilen Cuesta, Galatasaray'ın savunmasını güçlendirecek bir isim olarak transfer radarına girdi.

Carlos Cuesta'nın Galatasaray'a transferi için geri sayım başladı. Transferi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, Cuesta'nın Galatasaray’ın sosyal medya hesaplarını takibe alması büyük bir ipucu niteliği taşıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Cuesta'nın bu hamlesini, transferin kesinleşmesinin habercisi olarak yorumluyor. Galatasaray yönetiminin ise, Kolombiyalı savunmacıyı resmen kadroya katmak için son hazırlıkları yaptığı belirtiliyor.

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