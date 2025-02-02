Galatasaray'ın yeni transferi Morata, İstanbul'a geldi! Yıldız oyuncu ilk açıklamasını yaptı

Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda sarı-kırmızılı taraftarlarca karşılanan Morata, basın mensuplarına ilk açıklamasını da yaptı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray'ın yeni transferi Morata, İstanbul'a geldi! Yıldız oyuncu ilk açıklamasını yaptı
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Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü İspanyol golcü oyuncu Alvaro Morata'yı renklerine bağladı.

Sabah saatlerinden Galatasaray'dan Morata transferiyle ilgili KAP açıklaması da gelmişti. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Morata, İstanbul'a geldi! Yıldız oyuncu ilk açıklamasını yaptı - Resim : 1

ALVARO MORATA, İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın geçici transfer görüşmesi yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 32 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri ile sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Morata, İstanbul'a geldi! Yıldız oyuncu ilk açıklamasını yaptı - Resim : 2

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen'le beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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