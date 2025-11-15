Galler-Lihtenştayn karşılaşması başlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa DK Elemeleri J Grubu'nun 9. haftası, play-off yarışında hayati bir maça sahne oluyor! Grupta 10 puanla 3. sırada yer alan Galler, 13 puanlı Kuzey Makedonya'yı yakalamak için son şanslarını kullanıyor.

Galler-Lihtenştayn karşılaşması başlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Grupta play-off biletini yakından ilgilendiren bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 20:00'de başlayacak olan Lihtenştayn - Galler maçı, Rheinpark Stadion'da oynanacak. Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Arda Ün üstlenirken, Arnavut hakem J. Xhaja düdük çalacak. VAR koltuğunda ise A. Evangelou oturacak.

GRUPTA SON DURUM

Maç öncesi J Grubu'nda Belçika 15 puanla lider, K. Makedonya 13 puanla ikinci sırada. 6 maçta 10 puan toplayan Galler'in, play-off'a kalabilmek için bu maçı ve kalan maçlarını kazanmaktan başka çaresi yok. İki takımın form grafikleri ise zıt. Galler son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak istikrarsız bir görüntü çizse de, rakipleri Lihtenştayn son 5 maçının tamamını kaybetti ve grupta henüz golle tanışamadı.

İŞTE TAKIMLARIN İLK 11'LERİ!

Teknik direktörler Konrad Fünstück ve Craig Bellamy'nin bu kritik mücadelede sahaya sürdüğü kadrolar şöyle:

Lihtenştayn (3-5-2): B. Büchel; L. Meier, A. Malin, M. Göppel; N. Hasler, S. Lüchinger, A. Hasler, A. Sele, E. Zünd; F. Notaro, D. Salanovic.

Galler (4-4-2): K. Darlow; N. Williams, J. Rodon, D. Lawlor, J. Dasilva; S. Thomas, J. James, E. Ampadu, D. James; N. Broadhead, M. Harris.

