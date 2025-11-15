Konut piyasasında alarm: Fark açılıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan Konut Satış İstatistikleri verileri, sektördeki dikkat çekici detayları ortaya koymaya devam ediyor.

Ekonomim'e göre, konut satışları Ekim 2025 itibarıyla yılın zirvesine tırmanmış olsa da, 2020 yılından bu yana satış grafiğinde genel olarak yüksek bir seyir izleniyor. Nitekim, yılın ilk 10 aylık dönemleri kendi içinde kıyaslandığında, 2025 yılının ilk 10 ayında satılan toplam konut sayısı zirvede yer aldı.

KREDİLİ SATIŞLARDA ZİRVEDEN DİBE SERT DÜŞÜŞ

Verilerdeki en çarpıcı değişim ipotekli konut satışlarında gözlemlendi. 2020 yılında, satışlardaki genel yükseliş ivmesi ve devreye alınan düşük faiz kampanyalarının da desteğiyle, ipotekli konut satışları toplam satışlar içindeki payında zirve yapmıştı. O yıl, konut satışları içindeki ipotekli satışların oranı yüzde 38,2 olarak kayıtlara geçmişti. 2021'de bu alanda sert bir düşüş yaşanırken, 2024 yılına gelindiğinde ise faiz artışlarının da etkisiyle ipotekli konut satışlarının toplam içindeki oranı yüzde 10,7'ye kadar geriledi.

SIFIR KONUT ÜRETİMİNDE ALARM ZİLLERİ

Konut satış durumuna göre yapılan incelemede, ilk el satışlarda da büyük bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı. İstatistiklere göre, 2013 yılında ilk el konut satışları ile ikinci el konut satışları neredeyse yarı yarıya oranlara (yüzde 50'ye yakın) sahipken, 2019 yılı itibarıyla bu dengenin ikinci el lehine açılmaya başladığı görüldü. 2025 yılı itibarıyla ise ilk el konut satış oranı, satışlar içindeki pay bakımından en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 30,7 oldu. Bu durumun bir sonucu olarak, ikinci el konutların satışlardaki payı yüzde 69,3'e yükseldi.