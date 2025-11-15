İlk 11'imiz belli oldu! Türkiye-Bulgaristan maçı başlıyor

A Milli Futbol Takımımız için 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir randevu zamanı geldi. E Grubu'ndaki iddiasını pekiştirmek isteyen Türkiye, gruptaki 5. maçında komşusu Bulgaristan'ı Bursa'da ağırlıyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Bulgaristan karşısındaki ilk 11'i şu şekilde netleşti: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Milli Takım'da dört isim ise Bulgaristan maçının kadrosuna alınmadı. Bu isimler şu şekilde oldu: Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, Aral Şimşir, İrfan Can Kahveci.

MONTELLA İLE 28. SINAV

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 28'inci sınavını Bulgaristan karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam yönetiminde bugüne dek çıktığı 27 müsabakada (20'si resmi, 7'si özel) 15 galibiyet elde etti. Milliler, bu süreçte 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 49 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 39 gol gördü.

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, Bursa'da oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçıyla 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ülkenin A milli takımlarının ilk karşılaşması tam 100 yıl önce oynandı. A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki geride kalan 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da beraberlikle sonuçlandı. Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin kaydettiği 42 gole, Bulgaristan 44 golle yanıt verdi. Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık geçmişinde 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.

İki komşu arasındaki rekabetin ilk randevusu 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'nda oynanmış ve ay-yıldızlı ekip sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Karşılaşmada milli takımın golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'dan geldi. Türkiye'nin, Bulgaristan karşısında 1931 ve 1974 yıllarında 5-1'lik iki ağır yenilgisi bulunuyor. Türk Milli Takımı, rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini ise çok yakın bir tarihte, Sofya'da 11 Ekim 2025'te oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçında 6-1'lik skorla kazandı.