Fatih'te 'gıda zehirlenmesi' soruşturmasında annenin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te 13 Kasım 2025 tarihinde yaşanan ve 2 çocuk ile annenin yaşamını yitirdiği, babanın ise hastanede entübe edildiği trajik olaya ilişkin 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor.

Hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek'in, vefat etmeden hemen önce verdiği ifade ortaya çıktı.

Anne Çiğdem Böcek'in ifadesinde, 9 Kasım 2025 tarihinde ailesiyle birlikte turistik bir gezi amacıyla İstanbul'a geldiklerini ve Harbour Suit Otel'de konaklamaya başladıklarını belirttiği ortaya çıktı. Böcek'in, ifadesinde yer alan bilgilere göre aile, 9 Kasım akşamı otel yakınlarındaki bir restoranda yemek yedi; anne ve baba kebap, çocuklar ise makarna tüketti. 10 Kasım sabahı, ebeveynler yine otel civarında çorba içerken, çocuklar poğaça yedi. Aynı günün akşamı için anne ve baba yine otel yakınlarında kıymalı pide tercih ederken, çocukların sucuklu-kaşarlı pizza yediği ifadesine yansıdı.

İfadenin devamında Çiğdem Böcek, 11 Kasım 2025 sabahı eşinin dışarıdan aldığı poğaça ve simit ile otelde kahvaltı yaptıklarını anlattı. Saat 16.00 sularında ailecek Ortaköy Cami'nin yan tarafında bulunan bir tablacı tezgahından birer adet midye yedikleri belirtildi. Annenin, satıcıyı "kirli sakallı, kır saçlı ve şapka takan 45-50’li yaşlarda bir adam" olarak tarif ettiği de görüldü. Böcek'in ifadesine göre aile, daha sonra Dereboyu Caddesi üzerindeki Golden Kokoreç Midye isimli restorana gitti. Burada çorba içtiklerini, ardından çocukların sucuk-ekmek, eşinin kokoreç, kendisinin ise tavuk tantuni yediğini söyledi. Anne, oğlu Kadir Muhammet’in babasının yediği kokoreçten sadece bir ısırık aldığını da ekledi. Ailenin son olarak Fatih'teki Hürrem Sultan Bazaar isimli bir dükkandan lokum aldıkları ve hep birlikte bu lokumdan yedikleri aktarıldı.

GECE MİDE BULANTISI BAŞLADI

Anne Böcek, 12 Kasım 2025 gecesi saat 01.00 sularında mide bulantısıyla uyandıklarını belirtti. Sabah saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi’ne başvurduklarını, burada eşine ve kendisine serum takıldığını, ayrıca mide koruyucu ve ağrı kesici ilaçlar yazıldığını ifade etti.

İfadesinde, Bezmialem Hastanesi’nde çocuklara bakılmadığı için Çapa Hastanesi’ne yönlendirildiklerini söyleyen Böcek, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başkaca bir tedavi uygulanmadığını dile getirdi. Daha sonra otele döndüklerini ve o gün boyunca mide rahatsızlıkları sebebiyle hiçbir şey yemediklerini belirtti.

Böcek'in ifadesini, 13 Kasım tarihinde saat 01.00 sularında yeniden rahatsızlanmaları üzerine otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını belirterek sonlandırdığı öğrenildi.